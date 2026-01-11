- Дата публикации
Выдающаяся украинская певица Тамара Калустян умерла
Тамара Калустян умерла 11 января. Жизнь артистки оборвалась в возрасте 100 лет.
Выдающаяся украинская певица Тамара Калустян умерла.
Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Национальной филармонии Украины. Жизнь артистки оборвалась в воскресенье, 11 января. Тамары Калустян не стало в возрасте 100 лет. Причина смерти пока не сообщается.
"Ее голос звучал на ведущих сценах мира и в зале Национальной филармонии Украины. В ее исполнении - Бах и Малер, Лятошинский и Сильвестров: с глубиной, безупречной музыкальной культурой и интеллектуальной утонченностью. Верная музыке и свободе, она оставила после себя пример достоинства и настоящей красоты. Светлая память", - говорится в сообщении.
Отметим, Тамара Калустян родилась 1 октября 1925 года в городе Киев. Она получила образование на филологическом факультете в Киевском университете, после чего поступила в консерваторию, где овладела вокалом. Она была камерной певицей (меццо-сопрано).
