Выкидыш, развод и опухоль: известная блогерша шокировала, что с ней случилось во время войны

Известная украинская блогерша-миллионница Елена Мандзюк ошеломила признаниями о том, что случилось в ее жизни после начала полномасштабного вторжения.

В конце 2022 года блогерша шокировала поклонников новостью, что после семи лет отношений рассталась со своим мужем Русланом. Впрочем, тогда знаменитость не хотела говорить о причинах.

Почти через год после этого Мандзюк решилась рассказать правду в интервью Маше Ефросининой для ее YouTube-проекта "Экзамен. Новая реальность".

Елена Мандзюк с экс-мужем Русланом / Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Елена, сдерживая слезы, призналась, что ее брак разрушила полномасштабная война. Блогерша рассказала, что ее муж мобилизовался и на ее плече свалилось очень многое. Кроме совместного с мужем бизнеса, женщине пришлось пережить выкидыш. А вскоре у Мандзюк обнаружили опухоль:

"Руслан мобилизовался в начале лета и для меня, как для каждой женщины, это оказалось огромным стрессом, я не знала как действовать, была в очень подавленном состоянии. Потом через месяц я узнала, что беременна. Было тяжело, потому что у меня случился выкидыш. Причина? Как такой причины нет. Это была восьмая неделя. Просто на меня все это упало. У нас был совместный бизнес, это кофейни. Оно также упало на мои плечи. Это еще не все. Осенью, перед тем как я начинала принимать решение о разводе, у меня еще случилась такая... Я думаю, это все на нервах, это стресс. У меня нашли опухоль. Мне пришлось оперироваться. У меня есть шрам на шее. Мне пришлось оперироваться дважды", – откровенно рассказала Мандзюк.

Елене Мандзюк удалили опухоль / Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Она отметила, что все это произошло в первые пять месяцев полномасштабного вторжения. Мандзюк морально было очень тяжело, не хватало поддержки. Находясь на эмоциях, призналась Елена, она приняла решение о разводе:

"Это все в течение пяти месяцев. И ты одна. Рядом нет мужа, того человека, который является твоей поддержкой. И здесь я просто обращаюсь против него. Что я здесь сама, все на моих плечах, я не вывожу. Я на полном дне. И я больше так не могу. Я понимаю, что тогда мое решение принималось на эмоциях, на стрессе максимальном. И я ему говорю: "Все мы расстаемся, я больше так не могу". Я не могу передать свое состояние, на каких эмоциях я принимала это решение и его рядом нет", – поделилась Елена.

Елена Мандзюк с экс-мужем и детьми / Фото: instagram.com/elena_mandziuk

По словам блогерши, ее мужу тоже было непросто в этот период. Мандзюк считает, что иногда Руслану было тяжелее, чем ей. Также блогерша поделилась, что муж пытался ее отговорить от решения разойтись, впрочем Елена была настроена решительно:

"Я думаю, что ему возможно, в какой-то степени порой было труднее меня. Он не может ко мне приехать, никак. Не отпускали. Никуда. Я его увидела только тогда, когда документы на развод надо было подписать. Все. Пытался отговорить от развода. Были постоянные разговоры. Он просто меня отговоривал. Знаешь, что я поняла. Если бы он был рядом, если бы не было вот этой войны, мы бы могли спасти свой брак. Мы бы могли работать с психологом. Разговаривать. Ссориться", – высказала предположение Мандзюк.

Напомним, ранее мы писали о разрыве певицы Lida Lee с любимым. Артистка разошлась с бойфрендом после пяти лет отношений и назвала причину.

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