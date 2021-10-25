Вылет Власовой, "беременность" Кухар и COVID в Кадная: каким был восьмой эфир "Танцев"

Вылет Власовой, "беременность" Кухар и COVID в Кадная: каким был восьмой эфир "Танцев"

В проекте осталось шесть пар.

На канале "1+1" состоялся восьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

В этом эпизоде пары превратились в трио — к ним присоединились любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов. Танцоры не только поставили на этой неделе своим парам танец, но и вышли вместе с ними на паркет.

Шоу началось с эффектного номера шести трио и судьев.

Традиционно, прямой эфир вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, а на звездном балконе на этой неделе встречали звезды "Женского квартала" Владимир Шумко, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова, которая из-за травмы ноги вынуждена была покинуть шоу в начале этого сезона.

Первыми из участников вышли на паркет фехтовальщица Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар. Помогать паре решила еще одна олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова, которая в "Танцах со звездами-3" дошла до финала. Она призналась, что хочет, чтобы хотя бы в этом году победила спортсменка. Так, они исполнили страстную румбу. Оля и Аня воплотили образы девушки Бонда, которым стал Дикусар. В результате, зрители были ошарашены эффектным выступлением. Впрочем, у судьев были некоторые замечания. За номер пара получила 25 баллов.

Вместе с MELOVIN и Лизой Русиной станцевала Илона Гвоздева, с которой у пары возник конфликт из-за резких комментарии хореографини во время ее судейства на пятом эфире. Когда пара узнала, что танцевать с Илоной, была шокирована. Впрочем, эксперимент удался. Их пасодобль оценили в 21 балл.

Третьими выступили на паркете солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, ее партнер Юрий Мешков и приглашенный хореограф Александр Прохоров. Именно с ним звезда должна была танцевать в проекте. Правда, она отказалась, потому что танцовщик заявил ей, что "не сможет с ней долго продержаться". Трио показало контемп и получило — 25 баллов.

Комментируя это выступление, судья проекта Екатерина Кухар озадачила заявлением. Балерина намекнула на свою беременность.

"Наконец-то, в этом контемпе вы раскрыли ваши крылья, летали над паркетом, сделали пируэты, сделали баланс. Я поверила сегодня в историю вашей любви. И наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что в положении", — сказала звезда.

Екатерина Повар / скриншот с видео

А вот звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай в соблазнительном образе и его партнерша Анна Карелина продемонстрировали фристайл вместе с Яной Цыбульской. Оценки пары — 28. Это самая большая сумма этого эфира.

Далее вышли на паркет актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Им помогали Ольга Фреймут и Макс Ежов. Комедийный номер оценили в 26 баллов.

Следующей пыталась покорить судей пара Евгении Власовой и Макса Леонова. Хореограф, который на прошлой неделе попал в аварию и пропустил седьмой эфир, вернулся на паркет. Вместе с ними на паркет вышел Дмитрий Жук и они станцевали страстную румбу. Певица ошеломила откровенным номером. Пара получила 25 баллов.

А вот певец Дмитрий Каднай в восьмом прямом эфире не вышел на паркет шоу. Артист сообщил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции. Партнерши, которые с ним тренировались, к счастью, не заболели. Артист надеется, что в следующем выпуске уже будет танцевать, а пока у него "иммунитет".

"Танцев со звездами" / скриншот с видео

Поэтому, по итогам восьмого эфира лидировала пара Артур Логай и Анна Карелина — 28 баллов. Вторую ступеньку заняли Константин Войтенко и Роксолана Маланчук — 26. Последней в турнирной таблице с 21 баллом оказалась пара MELOVIN и Лиза Русина.

Турнирная таблица / instagram.com/tanci1plus1

На этой неделе, в отличие от предыдущей, где ушли две пары, проект покинула одна. Так, не удалось доказать зрителям, что они стоят победы — Евгении Власовой и Максу Леонову.

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 31 октября, в 21:00 на канале 1+1.

Смотрите полные выпуски "Танцев со звездами" на 1+1 video.

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