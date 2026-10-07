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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Выпала из жизни": дочь Кузьмы Скрябина перенесла операцию и показала свое восстановление в больнице

Операция Барбары Кузьменко была плановой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Барбара Кузьменко

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Дочь покойного лидера группы «Скрябин», музыканта Андрея Кузьменко перенесла операцию и показала свое восстановление в больнице.

Об этом Барбара Кузьменко рассказала в Instagram-stories. В частности, девушка опубликовала несколько кадров из больницы, сделанных в палате. На одном из снимков Барбара показала свою руку, к которой был присоединен катетер. Она сообщила, что перенесла плановую операцию и сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства.

«Все мои дни восстановления после плановой операции можно описать этим фото…», — подписала кадр Барбара.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Дочь Скрябина поделилась, что именно из-за плановой операции выпала на несколько дней из привычной жизни. Почему Барбаре понадобилось хирургическое вмешательство — она пока не раскрывает, но пообещала потом все рассказать. Также девушка поделится, как вообще решилась на операцию и как идет ее восстановление.

«Дорогие, выпала на пару дней из жизни. Но совсем скоро поделюсь с вами личным: как я решилась, что за этим стояло и как идет восстановление», — поделилась Барбара.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Напомним, недавно певица Оля Полякова заговорила о возможной операции 21-летней дочери. Хирургическое вмешательство может понадобиться Маше из-за ужасного ДТП, в которое она в середине августа попала вместе с мамой в Молдове.

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