Вырезанная сцена с награждением фильма "20 дней в Мариуполе" вернется в телеверсию "Оскара-2024"

Киноакадемия США после скандала с вырезанием момента награждения фильма "20 дней в Мариуполе" приняла решение вернуть эту сцену к международной версии "Оскара-2024".

Об этом сообщает издание "Deadline". Вероятно, к украинцам прислушались после того, как официальный телеканал-транслятор Кинопремии в этом году "Суспільне", написал официальное обращение в киноакадемию США с протестом. Так, иностранные организаторы согласились перемонтировать сокращенную 90-минутную версию "Оскара-2024", которую будут предоставлять международным лицензиатам. В частности, теперь в ней будет присутствовать как вручение статуэтки украинской киноленте, так и мощная речь режиссера Мстислава Чернова, которая довела до слез.

Также иностранное издание взяло комментарий у исполнительного продюсера телеканала "Суспільне Культура" Лукьяна Галкина. Так, специалист подметил, что в прошлом году в 90-минутной версии "Оскара" российским киношникам все же нашлось место в международной версии, где они произносили речь после победы фильма "Навальный" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Getty Images

"Интересный факт: прошлогодняя категория "Лучший документальный фильм" была включена в 90-минутную международную версию, как и политическая речь Юлии Навальной. Я не очень верю, что Disney планирует сценарий 90-минутной версии без учета прогнозов победителей – это звучит неубедительно для высокоэффективного шоу. "20 дней в Мариуполе" – это не только выдающийся документальный фильм, это уникальное свидетельство о российских преступлениях, и вся команда буквально рисковала жизнью, чтобы снять его. Поэтому чрезвычайно важно иметь это историческое событие и историческую речь Мстислава Чернова во всех версиях", – подчеркнул Галкин.

Напомним, "Оскар-2024" состоялся в ночь на 11 марта. Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" от Мстислава Чернова завоевала признание в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" и впервые за историю Украины получила "Оскар".

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