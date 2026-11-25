Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

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Украинская актриса Дарья Трегубова рассказала, как российские обстрелы дважды повредили ее дом на Лукьяновке в Киеве.

В квартире артистка живет вместе с дочерью Полиной, однако во время обеих атак их, к счастью, не было дома. В интервью oboz.ua звезда напомнила, что последствия первого попадания взрывной волны ограничились разбитыми окнами. После последующего обстрела разрушения оказались более масштабными: взрывная волна повредила оконные и балконные конструкции, а обломки дважды попадали на балкон. Так что актрисе пришлось все чинить.

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«К счастью, во время обоих взрывов нас не было дома — были в отъезде. Знаете, я не люблю жаловаться и точно не собираюсь делать из этого отдельную историю. Потому что понимаю, что у некоторых моих коллег ситуации посложнее: квартиры разрушены практически полностью. Мне, скажем так, повезло больше. Первый раз в результате взрывной волны разбило окна. А вот второе повреждение было гораздо серьезнее: погнуло и буквально вырвало из креплений оконные и балконные дверные рамы. К тому же на балкон дважды залетали обломки», — рассказала актриса.

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Дарья Трегубова показала последствия / © instagram.com/dasha.tregubova

Несмотря на пережитое, Трегубова остается жить на Лукьяновке. По ее словам, сейчас в районе стало спокойнее, поэтому она не считает нужным жаловаться на собственные обстоятельства, особенно учитывая трудности, с которыми сталкиваются жители других частей столицы.

«Между тем я и дальше живу на Лукьяновке. Кажется, самый острый период здесь уже прошел, слава Богу. Все, что могли, уже разбили. Сейчас на Лукьяновке спокойнее, чем в других районах Киева. Мне теперь гораздо больше жалко жителей левого берега, которые вынуждены преодолевать все эти трудности. Я только что ехала на презентацию проекта и видела многокилометровую пробку — в пять вечера все просто стояло. Потому жаловаться на свое положение сейчас не хочется. Лукьяновка — нормально, поверьте», — поделилась Дарья.

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Отдельно актриса вспомнила период, когда из-за войны временно проживала в Польше. Несмотря на комфортные условия и новых друзей, она сначала понимала, что хочет вернуться в Киев. Говорит, что не рассматривала возможность строить карьеру за границей, ведь ее профессиональная жизнь связана с Украиной.

Важную роль в решении вернуться сыграла и работа над украинским сериалом, где Трегубова выполняла тогда одну из главных ролей. Дочь Полина поначалу хотела остаться в Польше, ведь успела найти там новых друзей. Однако сейчас, по словам актрисы, девушка тоже не жалеет о возвращении.

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«Я ни разу не пожалела о возвращении. Во-первых, я киевлянка, здесь моя жизнь, моя работа, мои корни. Да, у меня появились замечательные друзья, но мнения строить карьеру в Польше даже не возникало. Я все время знала, что вернусь в Киев. И как только в Украине начались съемки, где играю одну из главных ролей, вопрос, что делать дальше, уже не стоял», — подчеркнула Трегубова.

Напомним, недавно актер Гью Джекман отказался говорить о войне в Украине: украинский актер Олег Загородний рассказал, как его перехитрил.

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