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"Выскочка" и "бездарность": Огневич отреагировала на резкую критику и показала закулисье успеха
Певица показала часть оскорбительных сообщений, которые получает от незнакомцев, и дала совет молодым артистам.
Украинская певица Злата Огневич показала оскорбительные сообщения от хейтеров и откровенно рассказала, как реагирует на негатив в соцсетях.
Артистка решила не скрывать, с какими комментариями ей приходится сталкиваться. Она опубликовала лишь часть сообщений, которые получает от незнакомцев. Среди них — обвинения в бездарности и оскорбительные оценки личности. Впрочем, за годы публичной жизни Злата научилась не принимать каждое слово близко к сердцу. Говорит, что постепенно выработала собственную защиту от чужой агрессии. Своими выводами певица также поделилась с молодыми артистами.
«Понимаю, что хейт — часть публичной жизни, за все эти годы я уже выработала в себе защитный механизм», — призналась Огневич.
В то же время певица подчеркнула, что не стоит привыкать к негативу, жертвуя собственной уверенностью. Особенно она обратилась к тем, кто только начинает свой путь в шоу-бизнесе: по мнению Златы, внутренняя опора не появляется мгновенно, а формируется на основе пережитого опыта. Артистка призвала молодых коллег не позволять чужим словам определять их самооценку и относиться к себе добрее.
«Будьте добрее к себе. И никогда не позволяйте чужим словам подрывать вашу уверенность в себе», — призвала певица.
После откровенного признания Златы её поддержали подписчики и коллеги. Шеф-повар Владимир Ярославский оставил слова поддержки, а певица ТУЧА иронично отреагировала на обвинения Огневич в «бездарности», отметив, что хотела бы видеть больше таких «бездарностей» с подобным вокалом. Клопотенко в свое время написал лишь короткую утвердительную фразу: «Ты знаешь, что ты — топ!».
Напомним, недавно Злата Огневич спасла маленькую поклонницу от «прилета» и стала «ангелом» для матери и ребёнка.