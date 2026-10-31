"Высшая форма отношений": Lama и MELOVIN ошеломили сильными чувствами

Lama и Melovin

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Украинские исполнители Lama и MELOVIN выпустили вторую песню. И на этот раз артисты пошли еще дальше, чем можно было ожидать.

Исполнители представили дуэтную композицию, которая получила название «Між нами тантра». Это история об особой связи между двумя людьми, которая не исчезает с расстоянием, не зависит от обстоятельств и не подчиняется времени. О чувствах, которые могут оставаться даже тогда, когда жизнь разводит в разные стороны. Через рок-н-рольную энергию Lama и MELOVIN передают и счастье, и боль такой связи, в которой есть место страсти, нежности, напряжению и чему-то почти неуловимому

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«Для меня тантра — это самая высокая форма отношений между людьми. Каким бы ни было расстояние между вами, вы чувствуете эту эмоциональную связь и друг друга. Тантрическая любовь существует вне времени и пространства, ее невозможно испортить или стереть. Эта история о нас с MELOVIN, и в ней каждый может узнать себя», — комментирует Lama.

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Lama и Melovin

MELOVIN также отмечает особое притяжение, которое стало основой композиции. Это состояние, когда между двумя людьми столько напряжения, что даже молчание звучит громко, а чувства невозможно скрыть за словами.

«Между нами тантра» — это о притяжении, от которого ускоряется пульс. Когда между двумя людьми столько напряжения, даже молчание звучит громко. Мне хотелось передать это через динамический поп-рок — с драйвом, чувственностью и характером. У голоса и личности Lama есть особенная магия, и мне нравится, как наши голоса и взрывные характеры взаимодействуют в этой песне: у каждого своя энергия, но вместе рождается нечто общее», — рассказывает MELOVIN.

Напомним, недавно певец Никита Киселев представил новую песню «Кривавий місяць». Также артист выпустил клип на композицию, в котором слился в страстном поцелуе с девушкой и неожиданно стал «оборотнем».

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