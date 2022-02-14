Выступление актрисы и предложение руки и сердца: как прошел четвертый выпуск "Голосу країни-12"

Команды тренеров пополнились новыми талантливыми участниками.

На канале "1+1" состоялся четвертый эфир 12-го сезона вокального проекта "Голос країни", лозунг которого "Так звучит твоя страна".

Первым в четвертом выпуске на сцене "Голосу країни" выступил Владимир Порубайло. 26-летний исполнитель начал петь еще в детстве. Впрочем, во взрослом возрасте парень не перестал заниматься музыкой. Владимир вместе с группой выступает в одесском ресторане. Но молодой человек хочет показать свой талант на всю страну. Ради этого он пришел на "Голос країни-12" и просто восхитил выступлением Олю Полякову и Надю Дорофееву, в команду которой впоследствии и ушел.

Впрочем, Владимир подготовил еще один сюрприз, правда уже своей любимой. После выступления он побежал к девушке, встал на одно колени, достал обручальное кольцо и сделал предложение ей. Шокированная и счастливая Андриана согласилась.

Попробовала свои силы и 18-летняя Алучана Феджи. Жительница Харькова уже в свое время приходила на другое вокальное. Впрочем, исполнительница попыталась покорить тренеров на "Голосі країни-12". Алучана исполнила на сцене песню группы KAZKA – "М'ята". Но, к сожалению, тренеры не развернули свои кресла. Впрочем, исполнительница получила второй шанс. Она продолжит участие в шоу в команде Александры Зарицкой и Андрея Мацолы.

Третьим попробовал свои силы участник хора Веревки – Дмитрий Цымбал. 42-летний певец уже много лет исполняет украинские народные песни. Впрочем, Дмитрий еще с детства мечтает петь сольно. Поэтому артист пришел на шоу "Голос країни-12", чтобы наконец-то выйти из своей зоны комфорта. Исполнитель очень удивил оперным голосом и развернул кресла Оли Поляковой и Святослава Вакарчука, в команду которого впоследствии и пошел.

Также удивлять зрителей своим голосом вышла 30-летняя жительница города Сумы – Алина Лаврова. Исполнительница наконец-то решилась спеть на "Голосі країни". Она вышла на сцену и исполнила песню Minelli – Rampampam. Компанию, а вместе с тем и поддержку, ей составил муж – Юрий. Возлюбленный Алины играл на гитаре, пока его супруга пела. Однако тренеры не торопились нажимать красную кнопку. Как только Алина закончила исполнять пеню, развернулся Потап, вслед за ним Полякова, а затем Дорофеева. Участница начала думать, кого из тренеров выбрать. Алина подумала и пошла к Потапу, который предложить ей продолжать участие в шоу вместе с мужем.

Далее на сцену вышла известная украинская актриса – Карина Аввакумова. Артистка еще в 15 лет приехала покорять столицу Украины. Карина поступила в учебное заведение и жила в общежитии. Вместе с тем, звезда пела в ресторанах и ходила на разные кастинги. Карине повезло: она сыграла главную роль в одном сериале и стала известна на всю страну. Впрочем, звезда еще с детства мечтала быть именно певицей. Карина вышла на сцену и спела песню Светланы Лободы – Americano. К сожалению, тренеры шоу не развернули свои кресла.

Пришла на вокальное шоу и 16-летняя Диана Матвийчук. Девочка начала строить себе музыкальную карьеру с детства. Юная исполнительница пела в церковном хоре. Для Дианы "Голос країни-12" – это шанс, показать всей стране свой талант. На сцене шоу девушка исполнила песню группу [O] – "Там, Куди Я Йду". Диана продолжит участие в проекте в команде Потапа.

Также на шоу пришел и 19-летний житель Херсонщины – Глеб Пархоменко. Парень учится на реабилитолога. Впрочем, он убежден, что его призвание – заниматься рок-музыкой. На сцене проекта исполнитель спел хит группы Måneskin — I WANNA BE YOUR SLAVE и развернул сразу три тренерских кресла. Глеб выбрал команду Нади Дорофеевой.

Восхитил своим выступлением и 25-летний Павел Тютюнник. Парень вышел на сцену "Голосу країни", чтобы спеть для своих дедушки и бабушки, которых, к сожалению, в прошлом году не стало. Юноша чувственно исполнил композицию Николая Мозгового "Минає день, минає ніч" и развернул два тренерских кресла: Поляковой и Вакарчука. А Оле настолько понравился голос Павла, что она вышла на сцену и спела с юношей в дуэте. Впрочем, сам исполнитель захотел исполнить песню "Обійми" вместе со Святославом Вакарчуком. Именно с ним Павел продолжит дальнейшее участие в шоу.

Посетил "Голос країни" и Тарас Полях. 24-летний парень учится на магистратуре в Киевском национальном университете культуры и искусств. Также исполнитель работает охранником в собственном учебном заведении. На шоу его уговорила прийти возлюбленная. Именно своей девушке Тарас посвятил выступление. И хотя исполнитель сам пишет песни, на проекте он спел трек группы Нервы – "Слишком Влюблен". Но, к сожалению, ни одно кресло не развернулось.

Попробовала покорить тренеров и 28-летняя жительница города Умань – Юля Штоля. Девушка работает в ресторане, там исполняет песни. Впрочем, певица наконец-то решилась выйти из зоны комфорта и прийти на "Голос країни", чтобы наконец-то показать свой талант. Юля на сцене шоу спела песню LP — When We're High и развернула сразу четыре кресла. В общем, девушка избрала команду ПТП.

Кстати, Юля призналась, что всегда мечтала спеть с Потапом в дуэте. Они вместе на сцене исполнили известный хит "Потапа и Насти" – "На районе". Интересно, что потом продюсер признался, когда их с женой дуэт снова вернется на сцену.

"В своем жанре мы уже все выиграли. И мы с Настей для того, чтобы развиваться музыкально, решили, что мы не закроем дуэт, а мы вернемся уже тогда, когда у нас будет снова эта энергия, когда мы захотим вернуться", — прокомментировал Потап.

Показал свой талант и гончар из города Днепра – Александр Десятников. 25-летний юноша днем лепит из глины чаши для кальянов, а вечером – поет. К слову, парню всегда говорили, что его место на сцене. Поэтому Александр пришел на "Голос країни-12", чтобы наконец-то найти себя. Гончар исполнил песню группы "Океан Ельзи" — "Без тебе" и развернул кресло Потапа, в команду которого и пошел.

Следующей вышла на сцену жительница Донбасса – Алиса Финашкина. 33-летняя исполнительница находится в декретном отпуске. Молодая мама все время уделяет детям, впрочем, ей хочется развивать свою творческую карьеру. Поэтому Алиса пришла на сцену "Голосу країни-12" и чувственно исполнила кавер Нади Дорофеевой на хит группы "Тату" — "Покажи мне любовь". Хотя ни один тренер не нажал красную кнопку, исполнительница продолжит свое участие в шоу. Она попала в команду "Второго шанса" Александры Зарицкой и Андрея Мацолы.

Последним попробовал свои силы на сцене "Голосу країни-12" житель Казахстана – Димаш Дуалетов. 27-летний молодой человек еще с детства выступал на маленьких сценах и мечтал стать известным певцом. Впрочем, родители убедили Димаша выбрать другую профессию. Так перспективный исполнитель стал водителем экскаватора и бульдозера. Но от мечты детства юноша не отказался. Исполнитель пришел на "Голос країни-12" и просто ошеломил тренеров своим тембром. К нему развернулись сразу четыре кресла. Димаш выбрал команду Оли Поляковой.

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 видео.

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