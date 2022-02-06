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Выступление четырех братьев и пение дочери Меладзе: каким был третий выпуск "Голосу країни-12"

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Выступление четырех братьев и пение дочери Меладзе: каким был третий выпуск "Голосу країни-12"

SPIV BRATIV / instagram.com/spiv_brativ

На этой неделе многим вокалистам не удалось попасть в следующий этап.

На канале "1+1" состоялся третий эфир 12-го сезона вокального проекта "Голос країни", лозунг которого "Так звучит твоя страна".

Открыл эпизод Василий Палюх. 22-летний житель села Сошичне на Волыни поделился, что в его жизни есть два призвания — музыка и вера в Бога. Участник исполнил легендарную песню O sole mio. Женя удивил тренеров оперным голосом и развернул кресла Святослава Вакарчука, Надежды Дорофеевой и Потапа. Парень выбрал команду ПТП.

Следующей вышла на сцену 62-летняя Наталья Александрова из города Переяслав. Женщина уже 40 лет на сцене, из которых 18 лет работает в центре культуры и искусств. В родном городе она дала 2 сольных концерта и собрала аншлаг. Наталья не представляет своей жизни без творчества. Она давно мечтала попасть на сцену "Голосу", но боялась. Теперь она решилась осуществить мечту и пришла на "слепые прослушивания" с песней Софии Ротару "Тече вода". Впрочем, к сожалению, ни один тренер не развернул свое кресло.

Третьей попробовала свои силы Наталья Миколаенко из Белой Церкви. Девушка несколько раз штурмовала сцену "Голосу" и других конкурсов. В этот раз покорять тренеров она решила с хитом молодой исполнительницы Лилу45 – "Восемь". На последних секундах все тренеры нажали на красные кнопки. Неожиданно на сцене появился автор песни. Вместе с Натальей они спели для зрителей. В результате Миколаенко пошла в команду Нади Дорофеевой.

Далее на сцену вышла 29-летняя Екатерина Билоус из Хмельницкой области. У женщины первое образование – музыкальное, однако посвятила свою жизнь работе в правоохранительных органах. Екатерина работает лейтенанткой полиции, а в свободное время поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. На "Голосі" она перепела хит Билли Айлиш – No Time To Die, но не развернула ни одно кресло. Со своей стороны Святослав Вакарчук вышел к ней на сцену и дал несколько советов по исполнению композиции. После этого ей дали второй шанс Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Билоус продолжает участие в проекте.

Пришел на вокальное шоу и Марьян Романчук. В прошлом году он не успел выйти на сцену "Голосу", поскольку не осталось свободных мест. В 12 сезоне юноша все же стал участником шоу. Романчук – уличный музыкант, который выступает в компании своего собачки-талисмана по кличке Пол Маккартни. На сцене Марьян спел хит Passenger – Let Her Go. Не устоял перед исполнением участника Святослав Вакарчук, единственный нажавший на красную кнопку.

Также в этом выпуске выступила Диана Бернат. Девушка пишет свои песни, которые звучат на радио Тернопольщины. Участница мечтает, чтобы о ней знали не только в области, но и по всей стране. На сцене "Голосу країни" она спела хит LAUD — "2 дні", но тренеры не выбрали Диану в свои команды.

Показал свой талант и Жубан Эрназар. 25-летний житель Казахстана работает бэк-вокалистом симфонического оркестра. Он поделился, что любовь к украинской культуре у него появилась после выступления Джамалы на "Евровидении-2016". Мужчина признался, что он фанат этой певицы, Потапа, а также "Голосу країни" и групп "Океан Эльзы" и "Время и Стекло". На "слепых прослушиваниях" участник спел трек The Weeknd – Take My Breath. Жубан очутился в команде Потапа.

Попробовали свои силы и сестры-близнецы Ольга и Анна Войцеховские. Девушки начали петь с раннего детства благодаря бабушке. Долгое время они работали за границей, но теперь хотят развивать свою карьеру в Украине. Их цель – показать молодежи, что украинская песня это современно и модно. На сцене сестры спели песню Софии Ротару — "Два перстені". Участницы развернули кресла Оли Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой. А своей наставницей они выбрали Полякову.

Среди участников третьего выпуска были также четыре родных брата – группа SPIV BRATIV. 30-летний Дмитрий, 27-летний Артем и 25-летние Антон и Георгий с первого дня Майдана были активными его участниками. Также музыканты ездили с выступлениями в зону АТО. Теперь родные люди стремятся к развитию и поработать с командой профессионалов, поэтому пришли на главную вокальную сцену страны. Для шоу они подготовили саундтрек из культового сериала "Друзья" – The Rembrandts - I'll be there for you. Впрочем, группе не удалось развернуть ни одно кресло. Несмотря на это, участники все же попали в следующий этап. Пятая команда "Второй шанс", где тренерами стали меценат Андрей Мацола и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, дала возможность SPIV BRATIV продолжить участие в проекте и побороться за победу.

Посетил "Голос країни" и одессит Клим Куликов. Он должен был стать пилотом. Впрочем, случилась страшная трагедия. 13 февраля 2013 самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс из Одессы, во время приземления в международном аэропорту Донецка упал за пределы взлетно-посадочной полосы. От удара воздушное судно опрокинулось, а его корпус раскололся, началось возгорание. На борту самолета находились 52 человека. Пятеро из них погибли.

© МНС
МНС

После трагедии Клим задумался над тем, чем хотел заниматься, но не хватало времени или боялся или стеснялся. Он написал список, где первым пунктом написал: "Петь". На сцене "Голосу" он исполнил Aloe Blacc — I Need A Dollar и развернул кресло Оли Поляковой, в команду которой автоматически и попал.

Вернулся на "Голос країни" Михаил Цар из Черновцов. 21-летний певец принимал участие в "Голосі.Діти-2". Он был в команде Натальи Могилевской и дошел до финала, но уступил победу Роману Сасанчину. После участия в шоу 14-летний Михаил много выступал и даже ездил с Потапом в тур. Но в 16 лет все пошло кувырком – у парня началась мутация голоса. Парень выбрал жить обычной жизнью и сейчас работает менеджером в мебельном магазине. Однако не смог отказаться от мечты, поэтому пришел на "Голос", чтобы снова вернуться к пению. На "слепых прослушиваниях" он исполнил хит Джона Ледженда All of Me. В результате на красную кнопку нажал Святослав Вакарчук, который и стал наставником Михаила.

Попробовал покорить тренеров Ярослав Кайда из Харькова. 28-летний мужчина работает тур-менеджером. Когда он стоит за кулисами шоу артиста, чей концерт организует, Ярослав тоже мечтает о сцене. На "слепых" он перепел хит группы Rammstein – Mein Herz Brennt. Первым развернул кресло Потап, а Оля Полякова не сдержалась и начала танцевать, стоя на кресле. Певица эффектно нажала кнопку ногой. После баталий Ярослав все-таки выбрал своим тренером ПТП.

Последней вышла на сцену одна из самых обсуждаемых участниц 12 сезона – Лия Меладзе, дочь популярного композитора Константина Меладзе. Участница активно записывала свои каверы и постила в соцсети. Девушка много лет мечтала о сцене "Голосу ". Лия Меладзе исполнила легендарный хит – лирическую композицию Hallelujah. На первых секундах свое кресло развернул Святослав Вакарчук. Также нажали на красные кнопки DOROFEEVA, Оля Полякова и Потап. Счастливая Лия едва допела композицию и расплакалась на сцене. Лия продолжает участие в шоу в команде Нади Дорофеевой.

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 video.

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