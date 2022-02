Выступление четырех братьев и пение дочери Меладзе: каким был третий выпуск "Голосу країни-12"

На этой неделе многим вокалистам не удалось попасть в следующий этап.

На канале "1+1" состоялся третий эфир 12-го сезона вокального проекта "Голос країни", лозунг которого "Так звучит твоя страна".

Открыл эпизод Василий Палюх. 22-летний житель села Сошичне на Волыни поделился, что в его жизни есть два призвания — музыка и вера в Бога. Участник исполнил легендарную песню O sole mio. Женя удивил тренеров оперным голосом и развернул кресла Святослава Вакарчука, Надежды Дорофеевой и Потапа. Парень выбрал команду ПТП.

Следующей вышла на сцену 62-летняя Наталья Александрова из города Переяслав. Женщина уже 40 лет на сцене, из которых 18 лет работает в центре культуры и искусств. В родном городе она дала 2 сольных концерта и собрала аншлаг. Наталья не представляет своей жизни без творчества. Она давно мечтала попасть на сцену "Голосу", но боялась. Теперь она решилась осуществить мечту и пришла на "слепые прослушивания" с песней Софии Ротару "Тече вода". Впрочем, к сожалению, ни один тренер не развернул свое кресло.

Третьей попробовала свои силы Наталья Миколаенко из Белой Церкви. Девушка несколько раз штурмовала сцену "Голосу" и других конкурсов. В этот раз покорять тренеров она решила с хитом молодой исполнительницы Лилу45 – "Восемь". На последних секундах все тренеры нажали на красные кнопки. Неожиданно на сцене появился автор песни. Вместе с Натальей они спели для зрителей. В результате Миколаенко пошла в команду Нади Дорофеевой.

Далее на сцену вышла 29-летняя Екатерина Билоус из Хмельницкой области. У женщины первое образование – музыкальное, однако посвятила свою жизнь работе в правоохранительных органах. Екатерина работает лейтенанткой полиции, а в свободное время поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. На "Голосі" она перепела хит Билли Айлиш – No Time To Die, но не развернула ни одно кресло. Со своей стороны Святослав Вакарчук вышел к ней на сцену и дал несколько советов по исполнению композиции. После этого ей дали второй шанс Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Билоус продолжает участие в проекте.

Пришел на вокальное шоу и Марьян Романчук. В прошлом году он не успел выйти на сцену "Голосу", поскольку не осталось свободных мест. В 12 сезоне юноша все же стал участником шоу. Романчук – уличный музыкант, который выступает в компании своего собачки-талисмана по кличке Пол Маккартни. На сцене Марьян спел хит Passenger – Let Her Go. Не устоял перед исполнением участника Святослав Вакарчук, единственный нажавший на красную кнопку.

Также в этом выпуске выступила Диана Бернат. Девушка пишет свои песни, которые звучат на радио Тернопольщины. Участница мечтает, чтобы о ней знали не только в области, но и по всей стране. На сцене "Голосу країни" она спела хит LAUD — "2 дні", но тренеры не выбрали Диану в свои команды.

Показал свой талант и Жубан Эрназар. 25-летний житель Казахстана работает бэк-вокалистом симфонического оркестра. Он поделился, что любовь к украинской культуре у него появилась после выступления Джамалы на "Евровидении-2016". Мужчина признался, что он фанат этой певицы, Потапа, а также "Голосу країни" и групп "Океан Эльзы" и "Время и Стекло". На "слепых прослушиваниях" участник спел трек The Weeknd – Take My Breath. Жубан очутился в команде Потапа.

Попробовали свои силы и сестры-близнецы Ольга и Анна Войцеховские. Девушки начали петь с раннего детства благодаря бабушке. Долгое время они работали за границей, но теперь хотят развивать свою карьеру в Украине. Их цель – показать молодежи, что украинская песня это современно и модно. На сцене сестры спели песню Софии Ротару — "Два перстені". Участницы развернули кресла Оли Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой. А своей наставницей они выбрали Полякову.

Среди участников третьего выпуска были также четыре родных брата – группа SPIV BRATIV. 30-летний Дмитрий, 27-летний Артем и 25-летние Антон и Георгий с первого дня Майдана были активными его участниками. Также музыканты ездили с выступлениями в зону АТО. Теперь родные люди стремятся к развитию и поработать с командой профессионалов, поэтому пришли на главную вокальную сцену страны. Для шоу они подготовили саундтрек из культового сериала "Друзья" – The Rembrandts - I'll be there for you. Впрочем, группе не удалось развернуть ни одно кресло. Несмотря на это, участники все же попали в следующий этап. Пятая команда "Второй шанс", где тренерами стали меценат Андрей Мацола и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, дала возможность SPIV BRATIV продолжить участие в проекте и побороться за победу.

Посетил "Голос країни" и одессит Клим Куликов. Он должен был стать пилотом. Впрочем, случилась страшная трагедия. 13 февраля 2013 самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс из Одессы, во время приземления в международном аэропорту Донецка упал за пределы взлетно-посадочной полосы. От удара воздушное судно опрокинулось, а его корпус раскололся, началось возгорание. На борту самолета находились 52 человека. Пятеро из них погибли.

МНС

После трагедии Клим задумался над тем, чем хотел заниматься, но не хватало времени или боялся или стеснялся. Он написал список, где первым пунктом написал: "Петь". На сцене "Голосу" он исполнил Aloe Blacc — I Need A Dollar и развернул кресло Оли Поляковой, в команду которой автоматически и попал.

Вернулся на "Голос країни" Михаил Цар из Черновцов. 21-летний певец принимал участие в "Голосі.Діти-2". Он был в команде Натальи Могилевской и дошел до финала, но уступил победу Роману Сасанчину. После участия в шоу 14-летний Михаил много выступал и даже ездил с Потапом в тур. Но в 16 лет все пошло кувырком – у парня началась мутация голоса. Парень выбрал жить обычной жизнью и сейчас работает менеджером в мебельном магазине. Однако не смог отказаться от мечты, поэтому пришел на "Голос", чтобы снова вернуться к пению. На "слепых прослушиваниях" он исполнил хит Джона Ледженда All of Me. В результате на красную кнопку нажал Святослав Вакарчук, который и стал наставником Михаила.

Попробовал покорить тренеров Ярослав Кайда из Харькова. 28-летний мужчина работает тур-менеджером. Когда он стоит за кулисами шоу артиста, чей концерт организует, Ярослав тоже мечтает о сцене. На "слепых" он перепел хит группы Rammstein – Mein Herz Brennt. Первым развернул кресло Потап, а Оля Полякова не сдержалась и начала танцевать, стоя на кресле. Певица эффектно нажала кнопку ногой. После баталий Ярослав все-таки выбрал своим тренером ПТП.

Последней вышла на сцену одна из самых обсуждаемых участниц 12 сезона – Лия Меладзе, дочь популярного композитора Константина Меладзе. Участница активно записывала свои каверы и постила в соцсети. Девушка много лет мечтала о сцене "Голосу ". Лия Меладзе исполнила легендарный хит – лирическую композицию Hallelujah. На первых секундах свое кресло развернул Святослав Вакарчук. Также нажали на красные кнопки DOROFEEVA, Оля Полякова и Потап. Счастливая Лия едва допела композицию и расплакалась на сцене. Лия продолжает участие в шоу в команде Нади Дорофеевой.

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 video.

Читайте также: