Выступление Go_A на "Евровидении" вошло в топ-10 по просмотрам на YouTube

Выступление Go_A на "Евровидении" вошло в топ-10 по просмотрам на YouTube

Группа находится в 10-ке уже второй месяц подряд.

Ежемесячно организаторы конкурса "Евровидение" подводят итоги и определяют самые популярные видео по просмотрам на официальном YouTube-канале музыкального соревнования.

Так, уже второй месяц подряд в топ-10 держится представитель от Украины, группа Go_A, с песней "ШУМ". Первое же место возглавляет нынешний победитель, итальянцы Måneskin с композицией Zitti E Buoni.

На третьем месте, согласно просмотрам пользователей, оказалась представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.

В общем, топ-10 выступлений на "Евровидении" по просмотрам в июне выглядит следующим образом:

1. Måneskin — Zitti E Buoni — Италия — 2021

2. Go_A — Shum — Украина — 2021

3. Efendi — Mata Hari — Азербайджан — 2021

4. Alexander Rybak — Fairytale — Норвегия — 2020

5. Hurricane — Loco Loco — Сербия — 2021

6. Manizha — Russian Woman — Россия — 2021

7. Barbara Pravi — Voilà — Франция — 2021

8. Blind Channel — Dark Side — Финляндия — 2021

9. Little Big — Uno — Россия — 2020

10. Daði og Gagnamagnið — 10 Years — Исландия — 2021

Напомним, что тем временем видео, где солистка группы Go_A лепит вареники и поет песню "ШУМ", набирает все больше просмотров.

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