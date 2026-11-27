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Выступление известной звезды и слезы Могилевской и MONATIK: в "Голосі країни" стартовали вокальные бои
На проекте начинается новый этап, который однозначно удивит зрителей.
На сцене «Голосі країни-14» начались вокальные бои — этап, на котором участники команд соревнуются за возможность продолжить борьбу за победу.
Одно из выступлений настолько взволновало тренера MONATIK, что артист не смог сдержать слез и поделился личными размышлениями о любви, ненависти и следе, который каждый оставляет после себя. Участники его команды исполнили песню Phil It, который в качестве секретного гостя пришел на «Голос країни», чтобы послушать, как поют его композицию. Этот трек особенно отозвалась тренеру. MONATIK признался, что впервые услышал его в 2023 году и с тех пор реагирует на него со слезами.
«Я рассыпаюсь на миллионы частей от осознания того, что сегодня людям приходится прилагать столько усилий, чтобы находить себя в любви. Что нести любовь в этот мир стало так сложно. Вы видите, сколько вокруг ненависти. Меня разбивает то, что люди находят себя в ненависти, кайфуют от нее, живут ею, двигаются и вдохновляются ею. Это разрывает меня на части. Именно поэтому я не могу слушать эту песню без слез», — поделился артист мыслями о исполнении на «Голосі країни» песни Phil It «Лиши по собі».
Также MONATIK признался, что часто задумывается над тем, какой след оставит после себя, и хочет, чтобы его дети выбирали любовь и помнили о ценностях, которые действительно имеют значение.
Слова коллеги растрогали и Наталью Могилевскую. Тренер вспомнила, как знала Филиппа Коляденко (настоящее имя и фамилия Phil It) еще маленьким, и поделилась теплыми воспоминаниями о его семье — отце Дмитрии Коляденко и маме Елене Коляденко.
«Можно я не буду говорить, что я нянчила на руках Филиппа? Он для меня почти моя семья. Мы с его родителями были в то время как те бедные студенты, без денег, без ничего и он маленький. Я не удивлена, каким Филипп стал, потому что жил в атмосфере уникального кино, уникальных мыслей, уникального творчества. Он просто не мог стать другим», — рассказала Могилевская.
В вокальных боях у каждого тренера команда из 12 участников. Наставник должен определить пятерых вокалистов, которые продолжат участие в проекте. Тренеры самостоятельно формируют дуэты или трио и решают, кого оставить после каждого выступления. В то же время наставники могут воспользоваться правом кражи и забрать в свою команду участника из другой команды. Такая возможность не ограничена количеством попыток, а решающим становится последняя. Благодаря этому каждый наставник может получить шестого участника.
У каждой команды также есть собственная музыкальная концепция вокальных боев. Участники Тины Кароль исполняют украинские песни, написанные во время полномасштабного вторжения.
Команда MONATIK представляет украинскую музыку последних 20 лет, вокалисты Артема Пивоварова соревнуются под мировые хиты, а подопечные Натальи Могилевской исполняют композиции группы «Скрябин».
Новый выпуск первого эфира вокальных боев уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1 Украина» и Netflix для всех зрителей в Украине в рамках их подписки. Победителя «Голосу країни-14» выберут украинцы всенародным голосованием в «Дії».
Неизменные ведущие проекта — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Натали Солоник — ведущая бекстейджа.
Напомним, недавно избранница актера Тараса Цымбалюка шокировала признанием о «Голосі країни». К слову, Елена Светлицкая стала участницей проекта и попала в команду Натальи Могилевской.