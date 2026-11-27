MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

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На сцене «Голосі країни-14» начались вокальные бои — этап, на котором участники команд соревнуются за возможность продолжить борьбу за победу.

Одно из выступлений настолько взволновало тренера MONATIK, что артист не смог сдержать слез и поделился личными размышлениями о любви, ненависти и следе, который каждый оставляет после себя. Участники его команды исполнили песню Phil It, который в качестве секретного гостя пришел на «Голос країни», чтобы послушать, как поют его композицию. Этот трек особенно отозвалась тренеру. MONATIK признался, что впервые услышал его в 2023 году и с тех пор реагирует на него со слезами.

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«Я рассыпаюсь на миллионы частей от осознания того, что сегодня людям приходится прилагать столько усилий, чтобы находить себя в любви. Что нести любовь в этот мир стало так сложно. Вы видите, сколько вокруг ненависти. Меня разбивает то, что люди находят себя в ненависти, кайфуют от нее, живут ею, двигаются и вдохновляются ею. Это разрывает меня на части. Именно поэтому я не могу слушать эту песню без слез», — поделился артист мыслями о исполнении на «Голосі країни» песни Phil It «Лиши по собі».

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MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

Также MONATIK признался, что часто задумывается над тем, какой след оставит после себя, и хочет, чтобы его дети выбирали любовь и помнили о ценностях, которые действительно имеют значение.

Слова коллеги растрогали и Наталью Могилевскую. Тренер вспомнила, как знала Филиппа Коляденко (настоящее имя и фамилия Phil It) еще маленьким, и поделилась теплыми воспоминаниями о его семье — отце Дмитрии Коляденко и маме Елене Коляденко.

«Можно я не буду говорить, что я нянчила на руках Филиппа? Он для меня почти моя семья. Мы с его родителями были в то время как те бедные студенты, без денег, без ничего и он маленький. Я не удивлена, каким Филипп стал, потому что жил в атмосфере уникального кино, уникальных мыслей, уникального творчества. Он просто не мог стать другим», — рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

В вокальных боях у каждого тренера команда из 12 участников. Наставник должен определить пятерых вокалистов, которые продолжат участие в проекте. Тренеры самостоятельно формируют дуэты или трио и решают, кого оставить после каждого выступления. В то же время наставники могут воспользоваться правом кражи и забрать в свою команду участника из другой команды. Такая возможность не ограничена количеством попыток, а решающим становится последняя. Благодаря этому каждый наставник может получить шестого участника.

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У каждой команды также есть собственная музыкальная концепция вокальных боев. Участники Тины Кароль исполняют украинские песни, написанные во время полномасштабного вторжения.

Тина Кароль / © пресслужба каналу "1+1"

Команда MONATIK представляет украинскую музыку последних 20 лет, вокалисты Артема Пивоварова соревнуются под мировые хиты, а подопечные Натальи Могилевской исполняют композиции группы «Скрябин».

Новый выпуск первого эфира вокальных боев уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1 Украина» и Netflix для всех зрителей в Украине в рамках их подписки. Победителя «Голосу країни-14» выберут украинцы всенародным голосованием в «Дії».

Неизменные ведущие проекта — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Натали Солоник — ведущая бекстейджа.

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Напомним, недавно избранница актера Тараса Цымбалюка шокировала признанием о «Голосі країни». К слову, Елена Светлицкая стала участницей проекта и попала в команду Натальи Могилевской.

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