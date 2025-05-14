Выступление Украины на "Евровидении-2025" разорвало YouTube по просмотрам: номера каких стран тоже в топе

Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Во вторник, 13 мая, отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025", где наконец-то определились с первой десяткой финалистов.

Украина тоже попала в гранд-финал, до которого остались считанные дни. Пока участники второго полуфинала готовятся к музыкальным соревнованиям, у еврофанатов есть возможность вспомнить выступления первой десятки финалистов на официальной странице "Евровидения" в YouTube.

Больше всего просмотров собрало выступление Польши, которую представляет Юстина Стечковская с песней GAJA. По состоянию на 16:00 ее выступление собрало более миллиона просмотров и продолжает набирать дальше.

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На втором месте в топе оказался скандальный представитель Эстонии — исполнитель Томми Кэш. Артист представляет страну с песней Espresso Macchiato. Он собрал более 566 тысяч просмотров на YouTube.

Тройку лидеров по просмотрам замыкает Украина. Выступление группы Ziferblat, которая борется за победу с песней Bird of Pray, посмотрело более 354 тысяч пользователей YouTube.

Что интересно, среди букмекерских прогнозов лидирует шведская группа KAJ. Однако их выступление по просмотрам на YouTube идет после Украины.

Напомним, а тем временем участники Ziferblat, похоже, сдружились с представителем Норвегии Кайлом Алессандро. Норвежец уже даже успел спеть на украинском Bird of Pray.

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