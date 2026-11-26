Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

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Украинская телеведущая «Голоса країни-14» Екатерина Осадчая призналась, планирует ли эвакуировать младших сыновей из столицы из-за сложной ситуации безопасности и возможных зимних блекаутов.

Звездная мама пока склоняется к тому, чтобы оставаться с детьми в Украине, однако признает, что решение дается непросто. Как известно, в браке с шоуменом Юрием Горбуновым ведущая воспитывает двух сыновей — Ивана и Даниила. Мальчики живут с родителями в Украине, тогда как старший сын Осадчей от предыдущих отношений находится за границей.

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В интервью Анне Хаустовой Екатерина рассказала, что младшие дети продолжают посещать школу и детский сад. В заведениях есть укрытие, а дома семья подготовилась к возможным перебоям с электроэнергией и водоснабжением. В то же время телеведущая понимает, что ситуация может измениться в любой момент.

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«Мы будем оставаться здесь, по возможности. Пока работают школы и садики. У нас есть вода, свет, бензин, есть чем заправить генератор. Но мы не знаем, будет ли это на следующей неделе. Понятно, что с маленькими детьми посложнее. Но пока в школе, где учится Иван, большинство времени дети находятся в укрытии, у Даниила в садике тоже есть укрытие. То есть, пока это возможно, пока садики и школы работают. Будут ли условия для детей в Киеве зимой, мы тоже не знаем», — поделилась Осадчая.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с сыновьями / © пресслужба каналу "1+1"

В то же время ведущая не скрывает сомнений в решении оставлять детей в столице. Она отмечает, что родителям следует готовиться к самым сложным сценариям, ведь безопасность сыновей для нее — главный приоритет. Осадчая также с пониманием относится к семьям, которые решили временно уехать из Киева.

«Считаю, что мы должны готовиться к самому сложному. Безопасность детей — это прежде всего. Это дилемма. Как работать в Киеве и при этом обеспечить безопасность детям. Я понимаю всех родителей. В том числе и тех, кто эвакуирует детей. Не знаю, правильно ли поступаю, оставляя детей в Киеве», — призналась Екатерина.

Екатерина Осадчая с сыновьями / © пресслужба каналу "1+1"

Отдельно телеведущая рассказала, как война сказывается на ее сыновьях. По ее словам, ее пугает, насколько часто мальчики погружаются в военную тематику и спрашивают маму, может ли опасность добраться до их дома. Особенно болезненным для семьи стал случай с домом недалеко от них, на который упал российский «Шахед».

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«Они много слышат, видят видео „прилетов“ и спрашивают: „Мама, а в наш дом так не прилетит?“ В нашем городке на дом упал „Шахед“, и дом сгорел. Это произошло в двух улицах от нас. Дети гуляют вокруг этого дома и говорят: „Мама, с нашим домом такого не будет?“. Я не знаю, как это объяснить детям. С другой стороны, если все уедут, то для чего тогда все это? И ты все время живешь с этими мыслями. Они должны жить свою детскую, счастливую жизнь, но ты должна работать и быть здесь», — подытожила ведущая.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и сама оказалась в эпицентре «прилета» в Киеве. После этого она выходила на связь в соцсетях, чтобы рассказать о своем состоянии.

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