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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Выжить невозможно": Екатерина Кузнецова шокировала правдой о гонорарах украинских актеров

Актриса призналась, почему ей приходится искать дополнительные источники дохода и рассекретила, кем могла бы стать, если бы не кино.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Актриса Екатерина Кузнецова откровенно рассказала о гонорарах в украинском кино, дополнительных источниках дохода и причинах, по которым не планирует менять профессию.

Звезда десятков фильмов и сериалов призналась, что актерская карьера не всегда обеспечивает стабильный заработок. Периоды активных съемок могут изменяться длительными паузами. В такие моменты Екатерина находит занятие вне работы. Она увлекается спортом, путешествиями и обретает новые знания. Несмотря на финансовые трудности профессии, актриса никогда серьезно не задумывалась над тем, чтобы покинуть сцену и съемочную площадку. В то же время, она признает: рассчитывать только на гонорары в Украине крайне сложно.

«Конечно, у меня есть дополнительный источник дохода — Instagram. Не считаю себя блоггершей, а лишь актрисой, которая делится опытом и рекламирует то, что нравится. Потому что выжить только на актерскую зарплату, я уже молчу о театрах, невозможно», — говорит Екатерина Кузнецова в шоу «Кто сверху?».

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

По словам знаменитости, в Украине актеры нередко вынуждены искать альтернативные способы заработка. В отличие от многих зарубежных рынков, где работают профессиональные гильдии и предусмотрены выплаты роялти за использование материалов, украинская система пока не обеспечивает исполнителям аналогичных возможностей. Так что даже узнаваемость и десятки ролей не гарантируют финансовую стабильность. Для Екатерины одним из дополнительных источников дохода стала реклама в Instagram, хотя сама она, прежде всего, ассоциирует себя с актерской профессией.

«Я человек, умеющий ждать! Кроме того, у меня огромное количество хобби: спорт, новые знания, путешествия. Каждый раз в несъемочные дни знаю, чем себя занять. Действительно кардинально не задумывалось сменить профессию. Получить второе образование хотела, но так и не удалось, потому что актерство закрутило-завертело. Если бы не оно, полностью выбрала бы туризм! Возможно, это были бы тревел-блоги или проекты типа „Орла и Решки“», — поделилась артистка.

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

К слову, возможность приобщиться к популярному тревел-шоу «Орел и Решка» у Екатерины в свое время была. Однако тогда она предпочла другой проект. Несмотря на интерес к путешествиям, актриса не жалеет о своем профессиональном выборе и продолжает развиваться в творческой сфере.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова поднимала больной вопрос выплат пенсий для украинских актеров. Звезда обратила внимание на то, что система вознаграждения за работу в кино требует изменений, ведь творческие профессии не всегда позволяют рассчитывать на стабильный доход на протяжении всей жизни.

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