Вызывающая Екатерина Бужинская кожаным платьем подчеркнула пышный бюст

Звезда подумала о праздновании Хэллоуина.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская устроила откровенный фотосет.

Артиста опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии, на которых позирует в кожаном откровенном платье. Наряд звезды изрядно подчеркнул ее пышный бюст. Свой лук артистка дополнила черной шляпой и массивными серьгами.

Екатерина Бужинская / instagram.com/buzhynska

К слову, звезда решила поразмышлять по поводу Хэллоуина. Екатерина говорит, что не празднует его.

"Я человек, который верит в Бога, а не в зомби, привидений, мертвецов и других персонажей, которые часто становятся образами для "празднования" этого дня", — говорит Бужинская

Екатерина Бужинская / instagram.com/buzhynska

Впрочем, она не навязывает своих мыслей другим. Исполнительница считает, что в этот день можно проявить свою креативность и изобретательность.

"Если вы выбираете образ для "празднования", то пусть эти образы будут эстетически красивыми. Можно выглядеть страшно красивым и невероятно изысканным без всяких рожек и крови! Например, как мой образ на фото", — поделилась знаменитость.

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