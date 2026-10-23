"Взрывы прямо над нами": Григорий Решетник с тремя сыновьями попал под российский обстрел

Григорий Решетник / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал, как вместе с сыновьями попал под российский обстрел по дороге в школу, когда взрывы раздавались прямо над их автомобилем.

Утро 22 октября для семьи шоумена началось после тяжелой ночи под атаками. Когда ситуация немного успокоилась, ведущий повез детей на учебу. Однако по дороге снова прозвучала воздушная тревога. Семья оказалась в пробке, а неподалеку работала украинская противовоздушная оборона. Взрывы были настолько близки, что Решетнику пришлось успокаивать сыновей прямо в автомобиле. Сам он, впрочем, признался, что в тот момент тоже чувствовал страх и не знал, чем себя утешить.

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«Дорогой снова начинается тревога, сбивание, взрывы прямо над нами… мы стоим в пробке, деваться некуда, говорю сыновьям — не переживайте, все под контролем. А сам думаю, под каким таким контролем», — поделился Григорий в инстаграм-истории.

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История Григория Решетника / © instagram.com/grisha_reshetnik

Пережитое возмутило телеведущего, не сдерживавшего эмоций из-за российских атак на украинские города и реакции международного сообщества. Он обратил внимание, насколько цинично звучат разговоры о гуманизме на фоне опасности, с которой каждый день сталкиваются украинцы.

«За океаном это называют гуманизмом. Просто безумие какое-то. Надеюсь, прозрение когда-нибудь к ним придет», — написал шоумен.

В то же время Решетник поблагодарил украинских защитников, которые ежедневно защищают страну от вражеских атак. Ведущий также призвал украинцев заботиться о себе и своих детях, ведь даже обычная дорога в школу в условиях войны может превратиться в опасное испытание.

Григорий и Кристина Решетники с детьми / © instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно жена Григория Решетника показала их ранее невиданные фото из молодости и как они с годами изменились.

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