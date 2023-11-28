Wellboy и лейбл Papa Music после суда разрешили конфликт и заинтриговали продолжением сотрудничества

Певец Антон Velboi, который начал карьеру под псевдонимом Wellboy, достиг согласия со своим бывшим музыкальным лейблом Papa Music после судебной волокиты.

О таком решении стало известно сегодня, 28 ноября, утром. В Instagram украинский певец и представитель лейбла разместили общее фото. К тому же, в посте они отметили, что все конфликтные вопросы мирно выяснены.

Впрочем, до сих пор неизвестно, продолжит ли артист сотрудничество с компанией или разорвал какие-либо связи с ними. Никаких деталей сделки ни артист, ни лейбл разглашать не стали.

Антон Velboi и представитель Papa Music / Фото: instagram.com/a.wellboy

"Рады сообщить, что лейбл Papa Music и Антон Velboi пришли к согласию и решили все вопросы. Перемирие или официальное прекращение сотрудничества? Решение вскоре появится на официальных страницах лейбла", – сообщается в посте под фото.

Больше комментариев Антон Velboi не давал.

Напомним, певец Wellboy прекратил сотрудничество с лейблом Papa Music весной 2023 года. Однако представители лейбла не согласовывали с ним такое решение. Поэтому они пообещали урегулировать этот вопрос в "юридической плоскости". Так, в начале ноября стало известно, что экс-лейбл исполнителя выиграл суд первой инстанции. За досрочный разрыв контракта суд обязал Антон Velboi выплатить Papa Music 300 тыс. долларов.

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