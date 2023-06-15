Wellboy иронически отреагировал на выход его новой песни от Papa music: "Может, клип будет с двойником"

Украинский певец Wellboy, который после завершения сотрудничества с лейблом сменил сценическое имя на Velboi, резко отреагировал, что Papa music от его имени выпустили новую песню.

В Instagram-stories артист иронически написал, что слова композиции "Документи в Дії" написал именно он и спел их. Velboi не ожидал такого поступка от Papa music.

Wellboy отреагировал на выход новой песни / Фото: instagram.com/a.wellboy

"Представляете, друзья, сегодня у меня премьера песни. Ну как, у меня, не у меня… А может и у меня… Слова вообще-то я писал и пел я… Papa music, конечно, молодцы! Не ожидал, лайк !" – написал музыкант.

Wellboy отреагировал на выход новой песни / Фото: instagram.com/a.wellboy

Артист с сарказмом обратился к бывшему лейблу. Velboi поинтересовался, будет ли клип на песню.

"Papa music, обращаюсь к вам с официальным обращением от Антона Вельбоя! Может, клип какой-нибудь будет интересный? Там с двойником, а может и не с двойником", — поинтересовался исполнитель.

Wellboy отреагировал на выход новой песни / Фото: instagram.com/a.wellboy

В заключение Антон Вельбой отметил, что на самом деле песня хороша и ему нравится.

Wellboy отреагировал на выход новой песни / Фото: instagram.com/a.wellboy

Скандал между Wellboy и Papa music – что произошло

Громкий скандал между музыкантом и его лейблом разразился в апреле, когда Wellboy заявил, что прекращает сотрудничество с Papa music. Артист обвинил продюсерский центр в сотрудничестве с Россией и беглецом Юрием Бардашем. Тем временем лейбл заявил, что певец попал под влияние экс-менеджера Марты Останковой. Также Papa music подали документы на проверку в СБУ, чтобы опровергнуть обвинения Wellboy. Наконец, СБУ не выявила нарушений действующего законодательства Украины со стороны продюсерской компании.

Антон Вельбой и Евгений Триплов из Papa Music

Сейчас Papa music собирается судиться с певцом. После расторжения контракта Вельбой не имеет права исполнять старые хиты. Впрочем, артист продолжает это делать и уверяет, что это происходит на благотворительных мероприятиях, так что никоим образом он не зарабатывает на треках "Гуси", "Вишні" и так далее.

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