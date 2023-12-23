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Wellboy насмешил фанатов причудливыми лифтолуками с возлюбленной и показался в трусах

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
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Wellboy насмешил фанатов причудливыми лифтолуками с возлюбленной и показался в трусах

Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

Влюбленные показали, как смешно проходят их будние дни.

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, который недавно после скандала вернулся в свой лейбл, порадовал фанов новой серией романтических фотографий с любимой.

К слову, пара уже больше трех месяцев проживает вместе. Очевидно, влюбленные очень часто любят фотографироваться в разных локациях и делать снимки в лифте. На странице в Instagram девушки появились их невиданные ранее фотографии. На кадрах певец предстает с избранницей в лифте, кровати и раздевалке.

Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

"Вы бы знали, какой он буся", – написала влюбленная девушка Вельбоя.

Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

Кстати, на фото можно заметить, как пара довольно часто дурачится. В частности, артист корчит гримасы и показывает свои ягодицы в раздевалке в магазине.

Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

В свою очередь, Антон отреагировал на такой трогательный пост девушки. В комментариях он поставил несколько смайликов в форме сердечек. Поклонники влюбленных тоже не остались равнодушными и также поставили много сердечек-смайликов.

Антон Вельбой с девушкой / © instagram.com/krassavayaa
Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

Напомним, певец Антон Вельбой месяц назад признался, что сейчас находится в отношениях. Исполнитель поделился серией романтических фотографий со своей любимой в селе.

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Дата публикации
Просмотры
151
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