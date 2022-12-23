Wellboy перепел свой хит "Гуси" на польском языке в знак благодарности за постоянную поддержку Украины

Певец Wellboy представил обновленную версию своего нашумевшего хита "Гуси" — отныне он звучит на польском языке.

Многих поклонников артиста волновал вопрос, почему один из самых популярных треков исчез со всех музыкальных платформ. Как выяснилось, Wellboy готовил неожиданную премьеру. Таким образом исполнитель хотел поблагодарить народ Польши за постоянную поддержку украинцев.

"Помните видео в ТикТоке, где "Гуси" звучали по-новому? Так вот, сегодня вышел клипчик с полной версией на Ютубе. Вы постоянно спрашивали куда делись наши "Гуси". Так вот, они исчезали на музыкальных платформах, поэтому что летали по делам в Польшу. Вернулись не одни, как видите. а на самом деле нам просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины. Надеюсь, "Gęsi" поднимут вам настроение", — представил песню Wellboy.

Поработала команда певца и над клипом. С помощью специальной монтажной программы в клипе на песню "Гуси" заменили лицо Wellboy, чтобы слова на видео совпадали с текстом песни.

Напомним, на днях певец представил свой новый проницательный альбом, в котором спел о семейных ценностях.

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