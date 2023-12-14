Wellboy по возвращении в Papa Music выпустил жизнерадостный клип и обстебал скандал между ними

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, после примирения со своим бывшим, а теперь снова нынешним лейблом Papa Music выпустил клип на новую песню "Життя".

Видео получилось ярким и жизнерадостным. В нем Вельбой заходит в здание, где сидят грустные растаманы-музыканты. Антон спрашивает у них, что произошло, на что они отвечают: "Мы думали, что Wellboy уже конец". "Вы что, прикалываетесь пацаны? Wellboy был, есть и будет", – успокоил их артист.

"Хочу, чтобы каждый, кто слушает песню – улыбнулся. Пусть песня излучает лучи добра и согревает сердца моих поклонников", – прокомментировал новую работу Wellboy.

Артист подчеркнул, что радость в простых вещах. Больше он не будет бродить в поисках чего-нибудь другого. Мелодичные ноты, тексты со смыслами, игривый вайб с первой секунды заставят соединиться в гармонии с новой песней Wellboy.

Отметим, что команда проекта Wellboy в ближайшее время планирует концерт вместе с пресс-конференцией.

Напомним, что несколько недель назад стало известно, что после судебной волокиты Wellboy и лейбл Papa Music договорились. Так, лейбл и артист решили продолжить сотрудничество. Весной 2023 года Антон Вельбой досрочно разорвал отношения с Papa Music. Тогда же лейбл подал на артиста суд, который постановил, что Антон Вельбой за расторжение досрочного контракта должен выплатить Papa Music 300 тысяч долларов.

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