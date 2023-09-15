Wellboy под новым именем выпустил свой первый трек после скандала с лейблом PapaMusic

Певец Wellboy, который теперь выступает под новым псевдонимом ANTON VELBOI, выпустил свой первый трек после скандала с лейблом PapaMusic.

Артист представил новую песню "Люди на Землі" вместе с ярким клипом к ней. По словам ANTON VELBOI, своим треком он хотел выразить соболезнования и поддержку людям, вынужденно покинувшим свои дома.

"Моя новая песня "Люди на Землі" является проявлением сочувствия и понимания людей, которые были вынуждены покинуть родительский дом и оставшихся, но не может себя найти. В свою очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, ведь благодаря их мужеству и стойкости мы сегодня есть возможность жить, творить, вдохновлять и вдохновляться", — написал в день премьеры певец.

Отметим, что свою новую песню Антон выпустил вместе с новой продюсершей Мартой Останковой, к которой ушел от PapaMusic. Вместе с мамой певца Аллой Вельбой, они основали свой лейбл Wellboyfamily.

Однако на это уже отреагировали у компании PapaMusic. Продюсерский центр заявил, что Уэльбой не имеет никакого права использовать имя Wellboy.

"На сегодняшний день мы находимся в переговорах, но никто не делает таких шагов, находясь на стадии переговоров, не завершив эти вопросы. Пожалуй, Papa Music все же выйдет из этого диалога. О законности названия лейбла Wellboy family: лейбл "ПАПА МЬЮЗИК" есть владельцем знака для товаров и услуг "Wellboy". Использование "Wellboy Family" является нарушением прав владельца свидетельства в знак для товаров и услуг "Wellboy". с артистом, хотя у Антона Вельбоя не закрыт контракт с лейблом. Что нарушает наши права", — сказали представители компании в комментарии "МУЗВАР".

Напомним, что ранее лейбл PapaMusic выпустил композицию "Документы в Действии" от имени Wellboy уже после прекращения сотрудничества с артистом.

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