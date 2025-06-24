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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1752
Время на прочтение
2 мин

Wellboy после лечения вернулся к наркотикам и назвал болезни, которые у него появились на фоне употребления

Wellboy лечился от зависимостей в реабилитационном центре. Сейчас же музыкант признался, что ему это не помогло.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Wellboy

Wellboy / © Пресс-служба Wellboy

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, признался, что после лечения в реабилитационном центре снова начал употреблять наркотики, а также рассказал о болезнях, которые появились у него на этом фоне.

В конце мая исполнитель поделился, что страдает от зависимостей. Артист прошел лечение в реабилитационном центре. Однако на проекте "Тур зірками" Wellboy признается, что это ему не помогло. Певец говорит, что бы он ни делал, все равно возвращается к пагубным привычкам.

"Ничего не помогает. У меня такая жизнь, что ничего мне не помогает: ни ребцентры, ни бабки-ворожки. Я чувствую себя рок-звездой внутри, хочется веселиться. Ничего не помогает мне. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям", - признается артист.

Уэллбой

Уэллбой

В частности, Wellboy длительное время употребляет марихуану. Певец говорит, что на этом фоне у него развилось биполярное расстройство личности, которое переросло в шизоаффективное. Сейчас артист лечится. Музыканту помогает мама, которая находится рядом и поддерживает его.

"У меня было диагностировано биполярное расстройство личности. Когда ты употребляешь, то болезнь развивается. Это все переросло в шизоаффективное расстройство. Сейчас никак не получается стабилизировать эмоциональное состояние. Принимаю лекарства, хожу к психиатру, веду с ним беседы и вот пытаюсь как-то жить, радоваться мелочам", - поделился артист.

Напомним, недавно солист группы "ТИК" Виктор Бронюк прокомментировал слухи, что солист группы "Ляпис Трубецкой" страдает от зависимостей. Поговаривают, что Сергей Михалок злоупотребляет алкоголем.

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Дата публикации
Количество просмотров
1752
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