Wellboy после лечения вернулся к наркотикам и назвал болезни, которые у него появились на фоне употребления

Wellboy / © Пресс-служба Wellboy

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Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, признался, что после лечения в реабилитационном центре снова начал употреблять наркотики, а также рассказал о болезнях, которые появились у него на этом фоне.

В конце мая исполнитель поделился, что страдает от зависимостей. Артист прошел лечение в реабилитационном центре. Однако на проекте "Тур зірками" Wellboy признается, что это ему не помогло. Певец говорит, что бы он ни делал, все равно возвращается к пагубным привычкам.

"Ничего не помогает. У меня такая жизнь, что ничего мне не помогает: ни ребцентры, ни бабки-ворожки. Я чувствую себя рок-звездой внутри, хочется веселиться. Ничего не помогает мне. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям", - признается артист.

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Уэллбой

В частности, Wellboy длительное время употребляет марихуану. Певец говорит, что на этом фоне у него развилось биполярное расстройство личности, которое переросло в шизоаффективное. Сейчас артист лечится. Музыканту помогает мама, которая находится рядом и поддерживает его.

"У меня было диагностировано биполярное расстройство личности. Когда ты употребляешь, то болезнь развивается. Это все переросло в шизоаффективное расстройство. Сейчас никак не получается стабилизировать эмоциональное состояние. Принимаю лекарства, хожу к психиатру, веду с ним беседы и вот пытаюсь как-то жить, радоваться мелочам", - поделился артист.

Напомним, недавно солист группы "ТИК" Виктор Бронюк прокомментировал слухи, что солист группы "Ляпис Трубецкой" страдает от зависимостей. Поговаривают, что Сергей Михалок злоупотребляет алкоголем.