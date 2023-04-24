Wellboy пожаловался, что его не пустили в музей в Пирогово снимать клип: "Очень неприятная ситуация"

Украинский певец Wellboy планировал снимать клип на территории музея в Пирогово.

Однако артисту не разрешили это сделать. Wellboy был просто ошеломлен. Не смог певец поработать на территории "Пирогов", потому что клип на трек "Гуси" Антон снимал на том же месте по бартеру. Музей свою часть договоренности выполнил, а вот исполнитель – нет.

"Только что мне позвонили из музея Пирогово, мы там должны снимать в музее в одном, и говорят такую новость: "Wellboy не пускать". Я спрашиваю: "Почему?". А потому что мы, оказывается, с моей командой должны были выступить на концерте за то, что мы клип снимали бесплатно у них. Кто помнит клип "Гуси", тот должен понимать, о чем я. Такая очень неприятная ситуация. Поэтому прошу прощения у музея Пирогово", — поделился в Instagram-stories музыкант.

Wellboy был шокирован отказом, ведь он вообще ничего не знал о бартере.

"Получается такая бартерная схема, но без участия самого артиста. Это очень тебя удивляет, потому что ты узнаешь, что ты кому-то должен, но ты об этом ничего не знал, а просто какие-то люди решают все за тебя", — возмутился музыкант.

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Напомним, недавно вокруг проекта Wellboy разгорелся серьезный скандал. Антон захотел уйти из лейбла Papa Music и самостоятельно заниматься творчеством. Однако без конфликта это сделать не удалось. Певец не обсудил свое решение с продюсерами и обвинил одного из основателей лейбла в пророссийских взглядах.

Однако и в Papa Music молчать не стали. Там заявили, что у них с Wellboy подписан контракт, за расторжение которого Антон должен выплатить немалую сумму компенсации, а также ответили на обвинения артиста.

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