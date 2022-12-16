Wellboy представил новый проникновенный альбом и запремьерил клип на песню "Домой"

Певец Wellboy порадовал поклонников премьерой нового альбома под названием "8 марабу".

Для фанатов артист приготовил несколько необычный альбом, ведь в него вошли восемь совершенно разных по стилю песен, а символом стал аист. Об этом Wellboy рассказал в своем Instagram.

"8 марабу" это 8 совсем не похожих друг на друга песен. Здесь не только реггетон, но и дискофанк, хип-хоп и даже поп-рок. Такого микса еще не было ни в одном украиноязычном альбоме. Мы с командой проявляли максимальный творческий креатив: сэмплирование кастрюли, шейкер по связке ключей, запись гитары на полу. Аист стал символом альбома. Мне эта птица по душе. Потому что он приносит хорошие новости и детишек, и я верю, что Украина переродится после войны и скоро воцарится мирное небо", — поделился певец.

Этот альбом стал первым после того, как Wellboy перестал сотрудничать с продюсером-предателем Юрием Бардашем.

Также вместе с альбомом артист пригласил клип на чувственную песню "Домой". В ней исполнитель спел о семейных ценностях.

"Главная идея клипа – это ценность семьи. Семья – это самое важное, что есть в нашей жизни. Семья никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна. В этом клипе мы хотели показать, что нужно закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное время для Украины... И если вам сложно, вы бежите вверх или вниз, падаете, помните, все непременно будет хорошо, мы все вернемся домой рано или поздно", — поделился Wellboy.

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