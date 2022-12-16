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Wellboy представил новый проникновенный альбом и запремьерил клип на песню "Домой"

Wellboy представил новый проникновенный альбом и запремьерил клип на песню "Домой"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
2 мин
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Wellboy представил новый проникновенный альбом и запремьерил клип на песню "Домой"

Wellboy

Это первый альбом артиста без скандального продюсера Бардаша.

Певец Wellboy порадовал поклонников премьерой нового альбома под названием "8 марабу".

Для фанатов артист приготовил несколько необычный альбом, ведь в него вошли восемь совершенно разных по стилю песен, а символом стал аист. Об этом Wellboy рассказал в своем Instagram.

"8 марабу" это 8 совсем не похожих друг на друга песен. Здесь не только реггетон, но и дискофанк, хип-хоп и даже поп-рок. Такого микса еще не было ни в одном украиноязычном альбоме. Мы с командой проявляли максимальный творческий креатив: сэмплирование кастрюли, шейкер по связке ключей, запись гитары на полу. Аист стал символом альбома. Мне эта птица по душе. Потому что он приносит хорошие новости и детишек, и я верю, что Украина переродится после войны и скоро воцарится мирное небо", — поделился певец.

Этот альбом стал первым после того, как Wellboy перестал сотрудничать с продюсером-предателем Юрием Бардашем.

Также вместе с альбомом артист пригласил клип на чувственную песню "Домой". В ней исполнитель спел о семейных ценностях.

"Главная идея клипа – это ценность семьи. Семья – это самое важное, что есть в нашей жизни. Семья никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна. В этом клипе мы хотели показать, что нужно закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное время для Украины... И если вам сложно, вы бежите вверх или вниз, падаете, помните, все непременно будет хорошо, мы все вернемся домой рано или поздно", — поделился Wellboy.

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Дата публикации
Просмотры
86
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