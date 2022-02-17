Wellboy признался, что не поедет на "Евровидение-2022" и прокомментировал скандал с Alina Pash

Wellboy признался, что не поедет на "Евровидение-2022" и прокомментировал скандал с Alina Pash

Артист признался, придет ли на нацотбор в следующем году.

Украинский певец Wellboy занял бронзовое место на нацотборе на "Евровидение-2022".

Впрочем, исполнитель признался, что если ему предложат в этом году представить Украину на международном песенном конкурсе – он откажется. По словам Антона, у него сейчас другие цели и планы.

Также в комментарии "Сегодня" исполнитель лаконично прокомментировал скандал с Alina Pash.

"Я шокирован, что Алина Паш не поедет на "Евровидение-2022". Я не слежу дальше за развитием событий. Я готовлю новые релизы, альбом, материал. В общем, все достойны ехать на "Евровидение". Что касается того, я буду участвовать в следующем году в Нацотборе скажу, что: дважды в одну реку не войдешь", — прокомментировал артист.

Выступление Wellboy на нацотборе "Евровидения-2022"

Напомним, сначала Алину Паш обвинили в том, что вопреки закону Украины и вопреки правилам нацотбора на "Евровидение", она ездила в Крым через российскую границу. В ответ певица заявила, что ехала на автобусе и предоставила Суспильному соответствующую справку. Впрочем, активист Сергей Стерненко обратился к вещателю с заявлением, что справка артистки – подделка. После проверки это оказалось правдой. Паш объяснила, что пока она ждала официальный ответ по своему запросу от Пограничной службы, член ее команды "избрал не тот путь" и подготовил фейковый документ.

16 февраля исполнительница получила ответ на свой запрос в ГНСУ. В нем говорится, что информация в базе данных хранится только в течение 5 лет. А поездка Паш состоялась более 6 лет назад.

В результате Alina Pash отказалась от участия в "Евровидении-2022". Однако оргкомитет нацотбора заявил, что это он дисквалифицировал артистку, а не она сама отказалась.

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