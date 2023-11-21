Wellboy проиграл суд против Papa Music и должен выплатить лейблу 300 тысяч долларов

Певец Антон Velboi, который ранее выступал под псевдонимом Wellboy, проиграл суд против музыкального лейбла Papa Music.

Об этом сообщил юрист лейбла Александр Селиванов в своем Facebook. По его словам, судебное заседание прошло на прошлой неделе. Судья удовлетворил иск Papa Music. За преждевременное расторжение контракта Антон Velboi должен выплатить лейблу 300 тысяч долларов.

Антон Velboi

"Очень рад сообщить, что хотя еще и не конец, но все же какой-то "checkpoint" достигнут. На прошлой неделе суд первой инстанции удовлетворил иск лейбла "ПАПА МЬЮЗИК" к Антону Вельбою и обязал Антона выплатить компенсацию в размере 300 тысяч долларов за преждевременное расторжение договора", — говорится в сообщении Селиванова.

Юрист Papa Music также намекнул, что их скандал все еще можно решить мирно, если певец начнет принимать самостоятельные решения.

Антон Velboi / Фото: Пресс-служба Wellboy

"Антон, а тебе желаю принимать самостоятельные решения. Все еще можно исправить. Мы все люди", – добавил Селиванов.

Скандал между Wellboy и Papa Music – что известно

Громкий скандал между певцом и его лейблом разразился в апреле. Тогда артист неожиданно заявил, что прекращает сотрудничество с Papa Music. Причиной этого Антон Вельбой назвал то, что один из основателей лейбла сотрудничает с предателем-беглецов Юрием Бардашем.

Антон Velboi / Фото: instagram.com/zlivanabravo

В Papa Music тоже молчать не стали. Там заявили, что исполнитель попал под влияние мошенницы, экс-менеджера Марты Останковой. Она будто бы ввела его в заблуждение, чтобы зарабатывать на песнях Wellboy. Также Papa Music обратились в СБУ с просьбой их проверить, чтобы опровергнуть упреки Вельбоя. Наконец, СБУ не выявила никаких нарушений.

Кстати, после разрыва сотрудничества права на все песни артиста принадлежали лейблу, поэтому певец не имел права их исполнять. Тем временем сам Velboi, несмотря на запрет, продолжал петь "Гуси", "Вишні" и другие хиты.

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