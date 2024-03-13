Wellboy рассекретил, как познакомился со своей девушкой и планирует ли уже свадьбу

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, не скрывает, что не одинок.

Впрочем, подробности своей личной жизни артист не слишком охотно рассказывает. Но в комментарии для сайта TСН.ua исполнитель рассекретил, как познакомился со своей девушкой Яной Савченко, сколько они уже вместе и планируют ли свадьбу.

Оказалось, что влюбленных свело творчество. Парочка познакомилась на съемках клипа Wellboy "Додому", премьера которого состоялась в декабре 2022 года. Яна была приглашенной актрисой. Между парочкой промелькнула искра, с тех пор их отношения начали развиваться, и вот — они уже почти год вместе.

Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

"Где-то год, примерно. Познакомились во время съемок клипа "Додому", — поделился Вельбой.

Влюбленные уже даже живут вместе. Впрочем, о браке они пока не думают, ведь не спешат узаконивать отношения. Яна же шутит, что их отношения более чем серьезные, ведь они решились завести двух собак: "У нас две собаки!"

Антон Вельбой с девушкой / Фото: instagram.com/krassavayaa

Напомним, Wellboy летом прошлого года впервые рассекретил, что не одинок. Артист опубликовал тогда романтическое фото со своей избранницей. Однако подробности личной жизни певец не разглашал. Правда, недавно он признался, что уже успел познакомить избранницу с мамой.

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