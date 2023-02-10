Wellboy собрал немалую сумму во время благотворительного аукциона в Канаде и представил трогательное видео из тура

Украинский исполнитель Wellboy поделился трогательным видео на песню "Жовті мальви", созданное во время своего благотворительного тура по Канаде.

В клипе артист показал документальные кадры — жизнь команды за кулисами, подготовка к концертам, фрагменты из выступлений и теплые встречи с украинцами далеко от дома.

Во время своей поездки Wellboy не только пел, но и собирал средства на восстановление украинских памятников и объектов культуры, разрушенных войной. Кроме того, во время концерта в Торонто прошел аукцион, где успешно продали укулеле из клипа "Вишні".

Музыкальный инструмент приобрели за 4 тысячи канадских долларов (более 100 000 гривен). Деньги пошли на доброе дело. Антон с командой перечислил эту сумму на восстановление Балаклейской детской музыкальной школы, поврежденной оккупантами во время полномасштабного вторжения.

"От концертов в Канаде и от Канады в целом, у меня много впечатлений. Я вышел к людям и качнул. Подбодрил их, они меня. В общем сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была теплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно. Они подпевали и "Жовті мальви". Для меня, это как символ, что совсем скоро "розквітнуть жовті мальви під блакитним небом серед зими" и все у нас будет хорошо. Мы победим обязательно и воцарится мир на нашей украинской земле. Мы все, я уверен, каждый на своем месте, делаем все возможное от себя, чтобы приблизить победу над врагом. Мы все поборем, потому что верим в ребят из ВСУ" — поделился Антон.

Читайте также: