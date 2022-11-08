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Wellboy создал новую страницу в Intagram и похвастался неожиданным изменением имиджа

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Wellboy создал новую страницу в Intagram и похвастался неожиданным изменением имиджа

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Певец решил делиться фото на еще одной странице.

Исполнитель Wellboy создал еще одну страницу в Intagram, где уже начал делиться фотографиями с поклонниками.

Новый аккаунт певец назвал "zlivanabravo", а в шапке профиля написал, что это "официальный фейк Антона Вельбоя".

На фотографиях, которые исполнитель уже успел добавить в ленту, он продемонстрировал неожиданные изменения имиджа. Так, на первом фото Антон позировал с оголенным торсом, темными волосами и густыми усами.

Wellboy / © instagram.com/zlivanabravo
Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

"Это я такой буду в 2023 году. Только здесь эксклюзив", — подписал фото артист.

А вот на следующей фотографии Вельбой наоборот показал бритую наголо голову, но длинные усы.

Wellboy / © instagram.com/zlivanabravo
Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

"А таков в 2024", — добавил Антон.

Почему Wellboy решил создать еще одну страницу в Сети, он пока не рассказал. За день на новой странице исполнителя собралось около 500 подписчиков.

Ранее Wellboy рассказал о телефонном звонке от продюсера-изменника Юрия Бардаша.

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Дата публикации
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