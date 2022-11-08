Wellboy создал новую страницу в Intagram и похвастался неожиданным изменением имиджа

Певец решил делиться фото на еще одной странице.
Исполнитель Wellboy создал еще одну страницу в Intagram, где уже начал делиться фотографиями с поклонниками.
Новый аккаунт певец назвал "zlivanabravo", а в шапке профиля написал, что это "официальный фейк Антона Вельбоя".
На фотографиях, которые исполнитель уже успел добавить в ленту, он продемонстрировал неожиданные изменения имиджа. Так, на первом фото Антон позировал с оголенным торсом, темными волосами и густыми усами.
"Это я такой буду в 2023 году. Только здесь эксклюзив", — подписал фото артист.
А вот на следующей фотографии Вельбой наоборот показал бритую наголо голову, но длинные усы.
"А таков в 2024", — добавил Антон.
Почему Wellboy решил создать еще одну страницу в Сети, он пока не рассказал. За день на новой странице исполнителя собралось около 500 подписчиков.
Ранее Wellboy рассказал о телефонном звонке от продюсера-изменника Юрия Бардаша.
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