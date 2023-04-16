Wellboy вернул страницу в Instagram и разъяснил, почему на самом деле ушел от Papa Music

После громкого скандала с музыкальным лейблом Papa Music певец Wellboy высказал свою позицию.

Музыкант вернулся на свой официальный аккаунт в Instagram, который на днях по его словам захватили бывшие продюсеры. На странице Антон Вельбой поделился видеообращением, в котором зачитал причины расторжения контракта с лейблом.

"Я предлагал решить эту ситуацию без конфликта и негатива, и надеялся, что получится это сделать молча. Но мне не дали и теперь я не хочу позволить грязному потоку ненависти влиять на меня, моих родных и мое окружение. Компания Papa Music ведет себя не как уважаемый продюсерский центр, а как рэкетир из 90х – мой Instagram пытаются отжать, как ларек конкурентов, от моего имени рассылают оскорбления и угрозы журналистам, пишут ложь о моем менеджере. Моему менеджеру пишут неизвестные российские номера от имени Юрия Бардаша (экс-продюсер Wellboy - ред.), параллельно с этим представители пишут, что написали на нее заявление в СБУ. В 2023 году это недопустимо и я не хочу участвовать в этом дешевом шоу", - высказался певец.

Wellboy и Юрий Бардаш

Как выразился Антон, он всегда уважительно относился к условиям контракта, но во время войны между ним и продюсерами возникли серьезные недоразумения относительно дальнейшего творческого пути артиста.

"Не хочу вдаваться в детали, но есть некоторые разногласия относительно развития моей музыки и вопросов относительно сотрудничества с Юрием Бардашем и его единомышленниками. Мы вообще по-разному смотрим на вопросы развития украинской культуры в максимальной сепарации от России. Да и вообще, в коллективе была очень токсичная атмосфера. Я не уважаю Юрия Барадаша, как человека, но уважаю его как музыканта и продюсера. Я осознаю, что он талантлив и много сделал для меня. Но его поступок по отношению к Украине, политическая и социальная позиция - полное дно. Я не хочу быть к нему причастным. Я осознаю, что могу остаться без прав на свою музыку, но есть более важные вещи - совесть и Украина", — высказался Вельбой.

Евгений Триплов, Юрий Бардаш, Wellboy и MONATIK / Фото: instagram.com/triplov

Антон добавил, что он очень благодарен компании за вложенные силы в его карьеру и развитие, однако сейчас он преследует другие цели. В частности, он планирует, чтобы его творчество могло помогать ВСУ и стране.

Напомним, что скандал между музыкантом и музыкальным лейблом разгорелся после того, как Уэльбой объявил о прекращении сотрудничества с ними. Продюсеры обвинили музыканта в том, что он под влиянием бывшей менеджерки Марты Останковой решил самостоятельно зарабатывать на своих песнях.

В ответ на обвинения Вельбоя и его менеджерки в сотрудничестве с РФ и сбежавшим из Украины скандальным путинистом Бардашем Papa Music подали заявление в СБУ.

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