Wellboy впервые после разрыва сотрудничества с путинистом Бардашем выпустил новый позитивный клип

Сегодня, 21 октября, певец Антон Вельбой, известный под псевдонимом Wellboy, представил песню под названием "Стиль" и клип на нее.

Это первая видеоработа артиста после того, как он объявил о разрыве сотрудничества с продюсером, путинистом Юрием Бардашем. Изменения в команде и война повлияли на стиль исполнителя: от музыки до внешности. Антон становится более взрослым, мужественным и романтичным.

Съемки клипа проходили в Киеве за несколько дней до массированных обстрелов россиянами столицы. В видео можно увидеть локации, пострадавшие 10 октября – пешеходный стеклянный мост, парк им. Т. Шевченко и главный, старейший красный корпус КНУ.

Wellboy

"Сегодня главная цель каждого из нас — это выстоять как физически, так и эмоционально, ради победы над врагом. Этой работой мы хотим поддержать украинцев и напомнить, что жизнь продолжается. Пожалуй, каждый в эти дни находится в истощенном эмоциональном состоянии и задается вопросом: "Веселитись нема чим, суму сто причин. Як від них нам відпочить? Невідомо". Но, несмотря на ежедневные новости, от которых сжимается сердце, такие вещи, как любовь, простые бытовые положительные эмоции и поддержка друг друга всегда актуальны. Это то, что нас спасет, ну и безусловно ВСУ, за что им низкий поклон! " – отметил Wellboy.

Режиссером работы выступил Илья Михайлусь, саундпродюсер Сергей Ранов. Продюсер проекта Wellboy – Евгений Триплов. Следует отметить, что все это время от написания первых аккордов и рифм до выхода релиза артист и его команда находятся в Киеве, поэтому можно с уверенностью сказать — продукт made in Ukraine на все 100%.

Сингл войдет в будущий альбом, над которым работает Антон Вельбой.

Напомним, в июле Wellboy, выпустил песню-манифест "Ворогів на ножі", посвященную несокрушимости украинского народа.

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