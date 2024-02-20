Wellboy впервые после суда со своим лейблом рассказал подробности примирения и поддержку от Козловского

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, после судебной волокиты с музыкальным лейблом Papa Music поделился подробностями, как они примирились.

Так, исполнитель признался, что на самом деле его прежнее решение досрочного расторжения контракта с лейблом "было импульсивным" и сейчас он осознал все ошибки. Поэтому после продолжительных переговоров они с продюсером Papa Music решили возобновить сотрудничество.

"Решили примириться, потому что мне сложно самому и им без меня сложно. И вариантов других не было. Зачем эти скандалы и ссоры. Мы сели подумали и решили продолжать работать и делать так, как мы договорились", - рассказал Антон в интервью "ЖВЛ".

Wellboy

Впрочем, перед возобновлением творческого сотрудничества артист с лейблом прописал новые условия в договоре, которые, по словам Wellboy, выгоднее в некоторых направлениях:

"Мы работаем сейчас как партнеры. Вообще можно сказать, что мы работаем без договора. Мы просто договорились и все. То есть старый отрабатываю, потому что он у меня на семь лет. И еще осталось четыре или три… Но на других условиях немножечко с точки зрения процентов, и с точки зрения сотрудничества, команды и творческих моментов. Потому что мне главное, чтобы комфортно работать", - объяснил звезда.

Кроме того, Антон Вельбой отметил, что уладил с лейблом абсолютно все вопросы, даже те, которые касались компенсации за незаконное исполнение песен без разрешения Papa Music. Так, певцу не придется выплачивать им 300 тыс долларов.

Wellboy

К слову, звезда также признался, что во время конфликта с Papa Music его неожиданно поддержал Виталий Козловский, который тоже до сих пор налаживает отношения с экс-продюсером Игорем Кондратюком. Интересно, что артист хотел оставаться инкогнито, поэтому передавал свои наставления молодому певцу не лично, а через других.

"Чаще всего мне вспоминали Козловского. Виталий даже как-то мне через людей передавал наставления. Типа, чтобы я держался, мирно договаривался и все было четко", - признался Wellboy.

Напомним, весной 2023 года певец Wellboy заявил о желании выйти из лейбла Papa Music без их ведома. Так, лейбл певца подал иск в суд и даже выиграл суд первой инстанции. Впрочем, им все же удалось найти общий язык, после чего Wellboy выпустил жизнерадостный клип и обстебал скандал между ними.

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