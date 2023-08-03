Wellboy впервые признался, что не одинок, и показал романтическое фото с возлюбленной

Украинский певец Velboi, у которого раньше было сценическое имя Wellboy, приоткрыл занавес своей личной жизни и признался, что больше не одинок.

О своих отношениях исполнитель сообщил в Instagram-stories. Он показал романтическое фото с блондинкой. На снимке исполнитель нежно обнимал девушку за бедра, пока та фотографировала их в зеркале.

На фото изображена киевская стилистка Яна Савченко. Именно она первой опубликовала снимок с Антоном Вельбоем, а тот сделал репост. Яна на фото поделилась, что "дома" и добавила смайлик в виде белого сердца. Так что, вероятно, певец и его возлюбленная уже живут вместе.

Wellboy с возлюбленной / Фото: instagram.com/a.wellboy

Отметим, отношения пары, скорее всего, завязались уже во время полномасштабной войны. Еще в прошлом году Антон рассказывал, что одинок. Правда, тогда артист говорил, что отношения – это не главный его приоритет, а личную жизнь хотел строить уже после войны.

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