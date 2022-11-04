Wellboy вспомнил, как ему позвонил предатель Юрий Бардаш: "Он был в неадекватном состоянии"

Музыкант рассказал, что он сделал, чтобы бывший продюсер больше не мог с ним связаться.

Певец Антон Вельбой, известный под псевдонимом Wellboy, вспомнил, как ему позвонил ярый поклонник политики кремлевского диктатора Юрий Бардаш.

В программе ЖВЛ музыкант признался, что предатель звонил ему после своего бегства в Москву. Впрочем, этот разговор был ни о чем. Антон считает, что путинист был в неадекватном состоянии.

"Он звонил мне. Я не знаю, почему он звонил. Возможно, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. И все!" – рассказал Антон.

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Wellboy, в свою очередь, заблокировал Бардаша, чтобы тот не смог с ним связаться. Также певец поставил точку в отношениях с экс-продюсером. Антон больше не хочет даже вспоминать путиниста.

"Я его просто заблокировал, отписался в Instagram. Ни о чем даже говорить не хочется. Не хочется даже вспоминать этого человека", – прокомментировал Антон.

Напомним, бывший продюсер Wellboy Юрий Бардаш оказался ярым поклонником Путина и желает, чтобы диктатор правил еще 15 лет. Кроме того, предатель после начала полномасштабной войны сбежал из Украины в Россию.

Wellboy был шокирован такой позицией своего продюсера и разорвал с ним сотрудничество.

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