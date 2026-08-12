"Я бы хотел чаще видеться": Анатолич рассказал об отношениях с Владом Ямой и о том, бывает ли он у него в гостях в США

Влад Яма, Анатолий Анатолич

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Украинский ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на обвинения в адрес Влада Ямы и рассказал, когда в последний раз виделся с хореографом в США.

Звезда оказался в центре публичной дискуссии из-за упоминаний о его куме. Речь идет о танцоре Владе Яме. Ранее жена Владимира Остапчука заявила, что Анатолич якобы часто бывает у него в гостях. Сам шоумен решил прояснить ситуацию. По его словам, их последняя встреча состоялась около трёх лет назад. Сейчас они практически не поддерживают связь.

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«Мы виделись 3 года назад. Не общаемся, я бы хотел чаще видеться. Он там живет, строит карьеру. Никто о нём новости не пишет. Когда меня спрашивают, я могу ответить», — сказал Анатолич в комментарии изданию BLIK.ua.

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Анатолий Анатолич с женой / © instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий подчеркнул, что у него нет личной вражды с хореографом и он не отказался бы от возобновления дружеского общения. В то же время он не собирается постоянно упоминать Яму только из-за их крестных связей.

Анатолич демонстрирует подобный подход и в отношении своей кумы — певицы Светланы Лободы. Он отметил, что положительно относится к помощи Украине со стороны артистов, находящихся за рубежом, но не считает нужным искусственно привлекать к ним внимание.

«Моя позиция в отношении тех, кто уехал, — если они помогают Украине, я им очень благодарен. Если они просто там живут, то пусть живут. Это их выбор. Я его не осуждаю, но у меня другой выбор», — пояснил шоумен.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Впрочем, ранее позиция Анатолича в отношении Влада Ямы была гораздо более жесткой. В 2024 году ведущий заявлял, что танцор утратил связь с реалиями войны в Украине, поэтому не собирается оправдывать его даже несмотря на родственные связи.

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«Я могу сказать только одно: это совершенно не в контексте. Это, на самом деле, беда многих людей, которые заблудились, в какой-то момент налажали, испугались и не смогли вернуться», — высказался Анатолич.

Отметим, что Влад Яма уехал в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину и сейчас живет там с семьей. Хореограф продолжает профессиональную деятельность за океаном, однако его решение остаться в США неоднократно становилось поводом для критики в Украине. Анатолий Анатолич, который является его кумом, ранее также публично комментировал эту тему.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Напомним, недавно жена Влада Ямы рассказала, чем они зарабатывают на жизнь в США, и пожаловалась на тяжелый период.

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