"Я была в шоке": экс-супруга Беднякова передала неожиданные слова дочери о жизни в США

Анастасия Короткая с дочерью / © instagram.com/nastyakorotkaya

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Экс-жена ведущего Андрея Беднякова, Анастасия Короткая, раскрыла, почему ее 11-летняя дочь Ксения после длительной жизни в США хочет оставаться в Украине и что больше всего удивило актрису в ее объяснении.

После нескольких лет за океаном семья вернулась в Киев. Однако летом Короткая с детьми снова побывала в Америке. Артистка предполагала, что дочь не захочет покидать страну, где провела значительную часть детства. Тем более, там у девочки остались друзья. Однако Ксения сама дала понять, где хочет жить. Ее ответ оказался совсем не таким, как ожидала звездная мама.

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«Летом мы гостили в Америке около двух недель. И я думала, что дочь будет очень скучать, не хотеть оттуда ехать и возвращаться в Украину. Но нет! Она твердо сказала: „Хочу домой“, — вспоминает Короткая.

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Анастасия Короткая с дочерью / © instagram.com/nastyakorotkaya

Как рассказала Настя во время съемок «Кто сверху?», за время пребывания в Украине Ксения, похоже, окончательно определилась со своими предпочтениями. Девочка прожила в США около трех с половиной лет, однако теперь ее больше привлекает жизнь на родине. Более того, причина такого выбора изрядно удивила саму артистку.

«Спросила дочь, почему именно такое решение. На что услышала: „В Калифорнии очень грязно. И вообще все такое странное“. Я была в шоке! Хотя в Америке у дочки есть друзья, но домой все равно хочется», — поделилась комик.

Анастасия Короткая и Андрей Бедняков с дочерью / © instagram.com/nastyakorotkaya

Отметим, в начале полномасштабного вторжения Настя Короткая вместе с детьми уехала в США, где родила потом сына Остапа. В 2025 году актриса вернулась с дочерью и сыном в Киев.

Тем временем личная жизнь артистки также претерпела изменения. В октябре 2024 года Короткая и ведущий Андрей Бедняков сообщили о разводе после примерно 16 лет отношений, десять из которых они состояли в официальном браке. Среди причин разрыва Настя называла длительную жизнь на расстоянии и пережившие за границей внутренние изменения. Несмотря на расставание, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать двоих детей.

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Анастасия Короткая и Андрей Бедняков с дочерью / © instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, недавно Андрей Бедняков показал, как с бывшей супругой, Анастасией Короткой, праздновал 4-летие сына.

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