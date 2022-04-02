"Я держал в руках пулю, которую вытащили из мозга ребенка": Виталий Козловский посетил "Охматдет"

"Я держал в руках пулю, которую вытащили из мозга ребенка": Виталий Козловский посетил "Охматдет"

Артист поддержал маленьких пациентов и врачей и устроил для них небольшое выступление.

Украинский певец Виталий Козловский с начала полномасштабной войны России против Украины находится в Киеве и занимается волонтерской деятельностью.

Сегодня певец посетил медиков в столичной больнице "Охматдет" и спел для них.

Больницу уже обстреливали, она получила повреждения, вблизи раздавались взрывы, на крыше находили метки диверсантов, но медики продолжают оставаться в Киеве и спасать жизнь.

Некоторые из них с начала полномасштабной войны России против Украины даже не покидали больницы, они живут там, ведь раненых привозят днем и ночью.

Но при этом не теряют оптимизма и веры. Во время концерта подпевали и даже танцевали вместе с певцом.

"Я сегодня впервые с самого начала войны увидел столько улыбок, слез счастья. Мне так приятно быть причастным к тому, чтобы эти неутомимые герои, спасающие жизнь наших детей, почувствовали нашу поддержку и благодарность", — сказал Козловский.

После выступления много общались, делились надеждами на то, что наша победа – совсем скоро. А еще – историями спасенных врачами жизней, от которых мурашки по коже.

"Меня ошеломила история девочки, которая попала под вражеский обстрел. Из ее головного мозга врачи достали пулю, не повредив при этом жизненно важных центров. Ребенок будет жить! Я держал эту пулю в руках. И имел честь пожать руку врачу, который провел эту сверхсложную операцию".

Сейчас артист планирует на постоянной основе поддерживать медиков больницы "Охматдет".

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