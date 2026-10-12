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Дата публикации
Категория
Гламур
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"Я говорил это Кондратюку": продюсер Лисица удивил, что погубило карьеру Козловского

Вадим Лисица сравнил карьеру Козловского и Винника и предположил, что им мешает добиться успеха на сцене сегодня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Виталий Козловский, Вадим Лисица

Виталий Козловский, Вадим Лисица

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица сравнил карьерные пути Виталия Козловского и Олега Винника и объяснил, что сейчас мешает их успеху.

Так, по мнению Лисицы, все дело в их продюсерах. В частности, он предположил, что Козловскому следовало бы наладить отношения с Игорем Кондратюком, с которым певец в свое время конфликтовал из-за сотрудничества и авторских прав. Продюсер убежден, что их примирение могло бы открыть путь к блестящему возвращению Виталия на сцену.

«Виталию Козловскому нужен Игорь Васильевич Кондратюк. Я Игорю Васильевичу как-то говорил об этом давно: "Да помиритесь уже и работайте дальше!" Но видите, этого не вышло. И я, кстати, рад, что сейчас снова стали актуальны их старые песни. Они действительно классные, сделаны хорошо. Я знаю нескольких авторов, которые их создавали, и это суперталантливые люди. А хорошая музыка — она вечна», — отметил Лисица в интервью oboz.ua.

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Также причиной потери популярности Олега Винника продюсер назвал завершение его сотрудничества с Александром Горбенко. По словам Лисицы, он был привлечен практически ко всем аспектам карьеры артиста: от интервью и переговоров до концертов, коммерческих вопросов и работы команды на сцене.

«Горбенко по сути и сделал из никому не известного артиста Олега Винника, которого знала вся страна. И когда их сотрудничество закончилось, этот корабль начал тонуть», — заявил Лисица.

Он также отметил, что полномасштабная война только ускорила падение популярности Винника. По мнению продюсера, даже если певец остался бы в Украине, ему все равно было бы сложно удержать прежние позиции после завершения сотрудничества с командой и на фоне скандалов. Сравнивая двух исполнителей, Лисица обратил внимание и на то, как они изменили свою жизнь после сложных периодов в карьере.

Олег Винник

Олег Винник

«Война просто стала катализатором, потому что он уехал. Если бы войны не было и он оставался в Украине, возможно, еще некоторое время работал бы, переживал скандалы, пытался что-то делать. Но, думаю, результат все равно был бы примерно тот же. Это, кстати, немного похожая история на Козловского. Виталий после всего, что с ним произошло, пошел в спорт, накачал себе банки и ведет более-менее здоровый образ жизни, а Винник, к сожалению, нет», — подытожил интригой Вадим Лисица.

Напомним, недавно продюсер Вадим Лисица выдвинул ультиматум Потапу и Насте после их просьбы помочь им за рубежом.

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