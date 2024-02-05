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"Я люблю Украину": известное имя ведущего, который стал новым капитаном вместо Дантеса

"Я люблю Украину": известное имя ведущего, который стал новым капитаном вместо Дантеса

Юрий Ткач, Ксения Мишина

Премьера третьего сезона проекта запланирована на весну.

Команда телеканала ТЕТ начала съемку нового сезона шоу "Я люблю Украину" и готова объявить имя нового капитана, который заменит шоумена Владимира Дантеса.

Итак, уже этой весной свою любовь к Украине вместе с ведущей Ксенией Мишиной и капитаном Юрием Ткачем будет доказывать шоумен Александр Педан.

Телеведущий и блогер, который годами влюблял украинцев в ранние подъемы, путешествовал по городам в поисках университетов мечты, готов бросить вызов и попробовать себя в новом амплуа.

Александр Педан / © instagram.com/pedanos
Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Да, я Александр Педан, новый капитан шоу "Я люблю Украину", – прокомментировал шоумен.

Отметим, "Я люблю Украину" – увлекательный проект об Украине и с украинцами, которые вдохновляют, шутят, влюбляют и вселяют веру в победу. Это самая популярная украинская викторина со звездными капитанами и участниками, которые соревнуются в знаниях по правописанию, культуре, традициям и жизнеописанию личностей, которые творили и продолжают творить историю несокрушимого государства.

Получится ли у нового капитана Александра Педана стать достойным соперником для Юрия Ткача, узнайте уже весной в новом сезоне шоу для всей семьи "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ.

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