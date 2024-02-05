"Я люблю Украину": известное имя ведущего, который стал новым капитаном вместо Дантеса

Команда телеканала ТЕТ начала съемку нового сезона шоу "Я люблю Украину" и готова объявить имя нового капитана, который заменит шоумена Владимира Дантеса.

Итак, уже этой весной свою любовь к Украине вместе с ведущей Ксенией Мишиной и капитаном Юрием Ткачем будет доказывать шоумен Александр Педан.

Телеведущий и блогер, который годами влюблял украинцев в ранние подъемы, путешествовал по городам в поисках университетов мечты, готов бросить вызов и попробовать себя в новом амплуа.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Да, я Александр Педан, новый капитан шоу "Я люблю Украину", – прокомментировал шоумен.

Отметим, "Я люблю Украину" – увлекательный проект об Украине и с украинцами, которые вдохновляют, шутят, влюбляют и вселяют веру в победу. Это самая популярная украинская викторина со звездными капитанами и участниками, которые соревнуются в знаниях по правописанию, культуре, традициям и жизнеописанию личностей, которые творили и продолжают творить историю несокрушимого государства.

Получится ли у нового капитана Александра Педана стать достойным соперником для Юрия Ткача, узнайте уже весной в новом сезоне шоу для всей семьи "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ.

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