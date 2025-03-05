"Я люблю Украину": когда будет премьера с новой ведущей и какие изменения правил произошли

Уже 30 марта телеканал ТЕТ представит новый сезон шоу "Я люблю Украину" с Дарьей Петрожицкой в роли ведущей.

Ее харизма и яркая энергия непременно добавят свежих красок главной развлекательно-познавательной викторине. Однако и это не единственный сюрприз, который готовит проект этой весной. Премьерные выпуски станут еще более интересными и динамичными.

Команда шоу "Я люблю Украину" обновила формат конкурсов и будет проверять звездных участников не только на знание Украины, но и на смекалку, артистичность и ловкость. В новом сезоне "ткачевцы" и "педановцы" будут тренировать внимательность, узнавать на ощупь, плести косы, выдувать посуду, чинить кувшины, забивать гвозди, крутить педали и приставать к соперникам как репейники. В финале все традиционно решит колесо фортуны – команды либо умножат баллы, либо потеряют все.

Анонс шоу "Я люблю Украину"

"Этот сезон "Я люблю Украину" действительно особенный. Команда проекта подготовила для участников и зрителей совершенно новые раунды, которые добавят игре еще большего азарта. Одно из моих любимых обновлений – это живой вопрос от приглашенных гостей студии. Кто они и о чем будут спрашивать? Это останется сюрпризом. Могу сказать точно – новый сезон "Я люблю Украину" удивит даже тех, кто видел все предыдущие", – прокомментировала Дарья Петрожицкая.

Следовательно, неизменным капитанам Александру Педану и Юрию Ткачу придется адаптироваться к новым вызовам, чтобы привести свои команды к победе. Узнать новое, почувствовать невероятный драйв и присоединиться к игре зрители смогут уже 30 марта в 19:00.

Читайте также: