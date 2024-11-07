"Я люблю Украину" на канале ТЕТ: когда премьера нового сезона

В новых выпусках в поединках сойдутся Юрий Ткач и Александр Педан, а постоянной ведущей останется Ксения Мишина.

Наконец-то стало известно, когда на телеканале ТЕТ стартует новый сезон популярного развлекательного и познавательного шоу "Я люблю Украину".

Так, капитанами проекта остаются юморист Юрий Ткач и шоумен Александр Педан. Неизменная ведущая шоу – актриса Ксения Мишина. Уже в это воскресенье, 10 ноября, в 19:00 капитаны вместе со звездными гостями сразятся в знаниях об Украине.

Премьера шоу "Я люблю Украину"

К слову, гостями премьерного выпуска нового сезона стали композитор Евгений Филатов и режиссер Евгений Синельников, которые будут участниками команды Александра Педана. Зрители знают их как создателей музыкального тревел-шоу "Как звучит Украина", но выяснилось, что они не только партнеры, но и хорошие друзья в жизни.

"Я знал, что это шоуранер большого проекта "Орел и решка", и имел определенные профессиональные отношения с его женой, потому что Наталья - продюсер. Она помогала в съемках клипов. А с Евгением мы познакомились перед съемками проекта "Как звучит Украина". С тех пор дружим, бываю у него в гостях, празднуем дни рождения. Он классный", – прокомментировал Евгений Филатов.

Евгений Синельников, Александр Педан и Евгений Филатов

Режиссер целиком и полностью доверяет композитору не только в творческих, но и интеллектуальных вопросах. Перед стартом игры он дал обещание – во всем прислушаться к Филатову, ведь о музыке и истории Украины он знает все.

Тем временем конкурировать Евгениям придется с певицей Машей Кондратенко и ветераном ВСУ Назаром Грабарем, которые стали участниками команды Юрия Ткача.

Кадр со съемок шоу "Я люблю Украину"

Кому же удастся одержать победу – зрители смогут узнать уже в это воскресенье, 10 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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