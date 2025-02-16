"Я люблю Украину": стало известно имя новой ведущей

Телеканал ТЕТ раскрыл главную интригу нового телевизионного сезона и назвал имя ведущей шоу "Я люблю Украину".

Ею стала популярная актриса театра и кино, звезда сериала "Встигнути до 30" – Дарья Петрожицкая. Уже этой весной она возглавит главную семейную викторину и вместе с капитанами Александром Педаном и Юрием Ткачем проверит звезды на знание Украины.

Сотни тысяч зрителей по всей стране обожают Дарью Петрожицкую как актрису, которая всегда глубоко чувствует своих персонажей. На шоу "Я люблю Украину" он появится в новой для себя роли. Это дебют Дарьи как ведущей и чрезвычайно волнующий момент.

"Для меня это абсолютный выход из зоны комфорта, потому что все-таки легче быть персонажем, чем собой. Но я чувствую, как меня все поддерживают, и это классно. Компания у нас веселая", – прокомментировала Дарья Петрожицкая в эфире шоу "Ближе к звездам".

Александр Педан, Дарья Петрожицкая и Юрий Ткач

Некоторые зрители телеканала ТЕТ давно разгадали этот ребус и догадывались, что новой ведущей семейного шоу "Я люблю Украину" станет именно Дарья Петрожицкая. Все четыре сезона ее ждали как участницу, но это появление превзойдет все ожидания.

Невероятная Дарья Петрожицкая, сообразительные Юрий Ткач и Александр Педан, а также любимые звезды шоу-бизнеса уже готовятся заряжать ваши воскресные вечера позитивом, юмором, интересными открытиями и любовью к Украине. Съемки нового сезона семейного шоу "Я люблю Украину" стартуют совсем скоро.

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