"Я люблю Україну": в Сети предположили, кто станет новой ведущей шоу после увольнения Мишиной

Телеканал ТЕТ в конце прошлого года анонсировал большие перемены в шоу "Я люблю Україну".

Команда телеканала публично поблагодарила актрису Ксению Мишину, которая была ведущей проекта на протяжении всех четырех сезонов, и объявила о завершении сотрудничества. Ко Дню влюбленных, 16 февраля, ТЕТ покажет финальный эпизод с участием Ксении, а в премьерном пятом сезоне познакомит с новой ведущей.

Имя ведущей семейного шоу "Я люблю Україну" телеканал пока не рассекретил, однако намекнул, что она уже успела завоевать сердца зрителей. В комментариях на странице в Instagram ТЕТ сотни догадок о том, кто теперь будет проверять знания звезд об Украине.

Поклонники шоу "Я люблю Україну" высказались о смене ведущей / Фото: instagram.com/tet_tv

Пользователи соцсети предполагают, что на эту роль команда могла выбрать профессиональную ведущую Машу Ефросинину, стендап-комика Леру Мандзюк, артисток Олю Цыбульскую или Тину Кароль, однако самые популярные варианты – певица Злата Огневич, актриса Наталка Денисенко. Интересно, что Огневич и Денисенко неоднократно появлялись в проекте как участники и хорошо знают внутреннюю кухню шоу.

Кто на самом деле станет ведущей пятого сезона шоу "Я люблю Україну", телеканал ТЕТ обещает объявить уже скоро, а пока соцсети продолжают переполняться догадками. Напомним, ранее капитан проекта Александр Педан комментировал, что давно знаком с новой ведущей и намекнул, кто может быть описанием ее характера.

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