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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Я молчала и плакала": Наталья Денисенко шокировала признанием о предательстве и как скрывала правду

Актриса долгое время скрывала за улыбкой свою боль.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Наталья Денисенко

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко ошеломила признанием о предательстве близких и скрытых от публики переживаниях.

В своем фотоблоге артистка призналась, что скрывала настоящие эмоции даже в самые тяжелые моменты. По ее словам, по ночам она плакала так, чтобы этого не слышал сын, а днем продолжала работать и улыбаться на публике.

«Я молчала, когда плакала ночью, чтобы сын не слышал, когда меня предали те, кого я считала лучшими друзьями! Когда каждый день читала грязь о себе, оскорбления (даже от незнакомых женщин), которые не имели ничего общего с моей жизнью и моей личностью!» — написала Денисенко.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Актриса также поделилась, что ее откровенность отозвалась многим подписницам. Женщины начали рассказывать ей о собственной боли, которую годами скрывали от окружающих. Денисенко подчеркнула, что за улыбкой нередко может скрываться тяжелое эмоциональное состояние.

«Многие женщины написали о такой сильной боли, о которой они никогда никому не рассказывают и не показывают. Я тоже так же утром выходила на съемку, в мир, и улыбалась! Все видели сильную Наталью. И никто не видел женщину, которая уже внутри ничего не чувствует…» — добавила артистка.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Конкретизировать подробности своего прошлого и называть имена Наталья не стала. Однако из недавнего известно о довольно громком разводе актрисы с отцом ее сына Андреем Фединчиком, а также о вражде с бывшей подругой Еленой Светлицкой. При этом на второй план в жизни звезды отошел и Тарас Цымбалюк — актер, которого Денисенко считала «братом».

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