"Я назову фамилии": муж Ирины Федишин заявил о разоблачении врачей после потери дочери

Ирина Федишин и ее муж

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Муж певицы Ирины Федишин Виталий Челнок готовит громкое разоблачение после потери супругами дочери и обещает обнародовать фамилии медиков, к действиям которых у него остались серьезные вопросы.

Виталий признался, что долго не решался публично говорить о пережитом. Он сознательно ждал, пока жена сможет прийти в себя после трагедии. Ирина не сразу нашла в себе силы рассказать о самом тяжелом периоде жизни. Мужчина убежден, что ее рассказ был слишком сдержан. Ведь он до сих пор болезненно переживает то, что произошло с их семьей. Теперь же Виталий готов раскрыть свою версию событий.

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«Меня как мужа и отца до сих пор разрывает изнутри от всего, что произошло… Я сознательно не торопился с собственным рассказом. Хотел дать Ирине время хотя бы немного прийти в себя, собраться с силами. И сегодня она нашла в себе мужество рассказать о пережитом первом. И поверьте, она рассказала все еще очень сдержанно…», — поделился Челнок.

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Сообщение Виталия Челнока

По словам мужчины артистки, он не собирается ограничиваться всеобщими заявлениями о трагедии. Виталий планирует подробно рассказать об обстоятельствах той ночи, работе медицинского учреждения и решениях, которые принимали отдельные работники. Он отмечает, что у него есть серьезные вопросы к конкретным людям и хочет добиться ответов.

«Я расскажу гораздо больше. Об обстоятельствах той ночи, об организации работы больницы, о действиях и решениях конкретных людей. И название фамилии тех, к кому остаются серьезные вопросы. Я не хочу, чтобы эта история осталась только нашей личной болью. Я хочу, чтобы правда была услышана, чтобы на все вопросы были даны ответы, а самое главное — чтобы никакой другой семье не пришлось пережить то, что мы пережили», — заявил мужчина певицы.

Ирина Федишин и ее муж

Виталий также дал понять, что стремится к справедливости не только ради собственной семьи, но и для других пациентов. Супруги потеряли дочь Вероничку на 35-й неделе беременности.

Напомним, недавно Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагических обстоятельствах потери ребенка . Певица также призналась, что в ту ночь сама оказалась на грани жизни и смерти. Ее откровенный рассказ стал первым публичным свидетельством семьи о пережитой трагедии.

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