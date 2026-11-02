"Я никогда не была замужем": Камалия после развода с Захуром шокировала заявлением и чем он ей не угодил

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия раскрыла неожиданные подробности личной жизни с пакистанским бизнесменом и миллионером Мохаммадом Захуром.

Несмотря на многолетние отношения и общих детей, пара, как выяснилось, так и не оформила брак в Украине. Более того, артистка призналась, что годами ждала от мужа предложения руки и сердца, но так и не дождалась.

Реклама

Об этом исполнительница рассказала в интервью Маричке Довбенко. Камалия пояснила, что у нее был документ, подтверждающий регистрацию брака в Пакистане, однако в Украине их отношения юридически не были оформлены. По словам звезды, в приложении «Дія» даже нет сведений о том, что она когда-то была замужем.

Реклама

«У меня даже в „Дії“ нет, что я была замужем. У меня есть бумага, когда я выходила замуж в Пакистане, а здесь (в Украине — прим. ред.) Захур не захотел оформлять наш брак. Я никогда не была замужем. Я была только в Пакистане замужем. Все», — рассказала звезда.

Камалия и Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

Артистка не скрывает, что хотела не просто официального оформления отношений, но красивого праздника с украинскими традициями. Она воображала себя в белом платье и ждала, что Захур сам проявит инициативу. Однако, как утверждает певица, мужчина не реагировал на ее намеки и не делал шагов навстречу этой мечте даже после рождения двух дочерей.

«Захур мне никогда не предлагал оформить. Даже после рождения детей. При том, что я ему намекала, что я очень хотела бы свадьбу в украинских традициях, белое платье и так далее. Он вроде бы не слышал, пропускал всегда это как-то», — поделилась Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

По словам исполнительницы, дорогие подарки и материальная забота не могли заменить ей эмоциональную близость. Она призналась, что, несмотря на роскошь, которой ее окружал муж, часто чувствовала себя недостаточно любимой.

Реклама

«Муж никогда не делал шагов, чтобы я себя почувствовала настоящей женщиной. Да, он меня баловал: покупал машины, украшения… Но я всегда чувствовала себя недолюбленной. Он никогда не говорил, что любит меня. Никогда от него этого не слышала. Только один или два раза при замужестве и потом еще раз. И он объяснял это видом мужчин, доказывающих поступками свою любовь», — рассказала певица.

Кстати, после разрыва отношений с Захуром, Камалия закрутила новый роман. Однако ее новый возлюбленный оказался абьюзером и фигурантом громкого дела — певица уже раскрыла имя известного мужчины.

Новости партнеров

Новости партнеров