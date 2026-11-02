ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1645
Время на прочтение
2 мин

"Я никогда не была замужем": Камалия после развода с Захуром шокировала заявлением и чем он ей не угодил

Миллионер так и не осуществил мечту звезды в личной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Камалия и Мохаммад Захур

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия раскрыла неожиданные подробности личной жизни с пакистанским бизнесменом и миллионером Мохаммадом Захуром.

Несмотря на многолетние отношения и общих детей, пара, как выяснилось, так и не оформила брак в Украине. Более того, артистка призналась, что годами ждала от мужа предложения руки и сердца, но так и не дождалась.

Об этом исполнительница рассказала в интервью Маричке Довбенко. Камалия пояснила, что у нее был документ, подтверждающий регистрацию брака в Пакистане, однако в Украине их отношения юридически не были оформлены. По словам звезды, в приложении «Дія» даже нет сведений о том, что она когда-то была замужем.

«У меня даже в „Дії“ нет, что я была замужем. У меня есть бумага, когда я выходила замуж в Пакистане, а здесь (в Украине — прим. ред.) Захур не захотел оформлять наш брак. Я никогда не была замужем. Я была только в Пакистане замужем. Все», — рассказала звезда.

Камалия и Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

Камалия и Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

Артистка не скрывает, что хотела не просто официального оформления отношений, но красивого праздника с украинскими традициями. Она воображала себя в белом платье и ждала, что Захур сам проявит инициативу. Однако, как утверждает певица, мужчина не реагировал на ее намеки и не делал шагов навстречу этой мечте даже после рождения двух дочерей.

«Захур мне никогда не предлагал оформить. Даже после рождения детей. При том, что я ему намекала, что я очень хотела бы свадьбу в украинских традициях, белое платье и так далее. Он вроде бы не слышал, пропускал всегда это как-то», — поделилась Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

По словам исполнительницы, дорогие подарки и материальная забота не могли заменить ей эмоциональную близость. Она призналась, что, несмотря на роскошь, которой ее окружал муж, часто чувствовала себя недостаточно любимой.

«Муж никогда не делал шагов, чтобы я себя почувствовала настоящей женщиной. Да, он меня баловал: покупал машины, украшения… Но я всегда чувствовала себя недолюбленной. Он никогда не говорил, что любит меня. Никогда от него этого не слышала. Только один или два раза при замужестве и потом еще раз. И он объяснял это видом мужчин, доказывающих поступками свою любовь», — рассказала певица.

Кстати, после разрыва отношений с Захуром, Камалия закрутила новый роман. Однако ее новый возлюбленный оказался абьюзером и фигурантом громкого дела — певица уже раскрыла имя известного мужчины.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie