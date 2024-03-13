"Я, "Побєда" і Берлін": обзор фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина

Предлагаем посмотреть, чем удивила комедия, кто сыграл главные роли и какие были недостатки.

В Киеве состоялся допремьерный показ фильма "Я, "Побєда" і Берлін" по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина.

Съемки фильма начались еще в августе 2020 года, а премьера была запланирована на весну 2022-го. Впрочем, из-за полномасштабного российского вторжения планы пришлось изменить. И вот, наконец, в марте лента стартует в украинском прокате.

Редакция сайта ТСН.ua уже посетила допремьерный показ фильма "Я, "Побєда" і Берлін" и готова поделиться своими впечатлениями от просмотра.

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін"

Сюжет фильма "Я, "Побєда" і Берлін"

Картина была снята по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина. В центре сюжета одно из приключений Андрея Кузьменко.

В частности, зрители увидят, как еще юный музыкант приобрел старую "Победу", хотя ни его девушка Барбара, ни родители не были в восторге от такой покупки. Но представился случай обменять желтое авто на новенький "Мерс". Для этого нужно отправиться в Берлин. И Кузьма вместе со своим приятелем Бардом отправляется в путешествие, которое оказалось нелегким.

Трудности начали возникать еще в начале. То авто не хотело заводиться, то на таможне были проблемы и так далее. Герои таки доехали до Берлина, и там начинаются их главные приключения: ночь, в шокирующем техно клубе, невероятное выступление Кузьмы на сцене, разборки с турками, а самое главное – таки уговорить коллекционера обменяться "Победой". И это все нужно успеть за три дня, ведь во Львове Кузьму ждут девушка Барбара и участники группы, с которыми должен состояться концерт.

Насколько сюжет фильма "Я, "Побєда" і Берлін" перекликается с книгой

Тех, кто ожидают, что сюжет фильма будет идентичен повести, должна разочаровать – они не похожи между собой. Но создатели фильма об этом сразу же предупреждают и объясняют, почему так.

Конечно, в фильме основная линия сюжета такая же, как и в повести — обменять старую "Победу" на новенький "Мерс". Но если в книге главный герой еще пытался его продать, то в комедии такой вариант не рассматривался.

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін"

Также приключения Кузьмы в Берлине показаны в картине совсем по-другому. Впрочем, это придает сюжету динамичность и более драматические моменты, что заставляет зрителя и переживать, и восхищаться, и веселиться вместе с героями.

Также в фильме была добавлена интересная сюжетная линия с концертом, что Кузьма должен за три дня успеть на выступление. В частности, таким образом, зрители могли ознакомиться со становлением главного героя фильма, его переживаниями и сомнениями в правильности жизненного выбора.

Актеры, которые воплотили на экранах главные роли

В фильме три главных актера – Иван Блиндар, Владимир Гева и Мария Стопник. Артисты не слишком известны для украинского зрителя, так что можно сказать, что это их дебютные ведущие роли.

Кузьму Скрябина на экране воплотил актер из Ивано-Франковска Иван Блиндар, который в основном играет в театре. Артист достаточно харизматичен и интересен, а еще стоит отметить, как он удачно копирует акцент Андрея Кузьменко.

Иван Блиндар

Владимир Гева воплотил на экране друга Кузьмы – Барда. В фильме ему было уделено гораздо больше внимания, чем в повести. Актеру удалось раскрыть характер персонажа и сделать своего героя интересным.

Слева – Владимир Гева

А вот Мария Стопник воплотила на экране возлюбленную Кузьмы - Барбару. Хотя ей и не было выделено много экранного времени, но героиня артистки запомнилась.

Мария Стопник

Стоит также отметить, что создатели фильма отлично подобрали актерский состав, а персонажей сделали колоритными.

Субъективная реакция на фильм "Я, "Побєда" і Берлін"

Возможны небольшие спойлеры

Чувствуется, что создатели картины заморочились. Костюмы персонажей, декорации, реквизит – все это отлично было подобрано.

Особого внимания заслуживает музыкальное сопровождение. Все каверы на песни группы "Скрябин" были подобраны метко и очень радовали слух. Но не только треки "Скрябина" звучали, были и другие, что дополняли сюжет. Правда, местами казалось, что не все композиции звучат именно в тот момент, в который должны были бы. В частности, инцидент в клубе, когда пришлось спасать "коллекционера". Хотя момент был драматичен, а трек – более веселым.

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін"

Также, казалось, местами авторы фильма переигрывали с напряжением. В частности, инцидент с поездом, когда "Победа" застряла на железнодорожном переезде. По-моему, сцена слишком переиграна, что главные герои смогли спастись прямо перед прибытием поезда.

Сцена в ночном клубе Берлина, как главный герой под действием веществ видел других посетителей, тоже была слишком переиграна и более похожа на какой-то странный мультфильм. Понимаю, что это комедия, но в тот момент это чувствовалось как "кринж".

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін"

Но и плюсов в картине много. В частности, как писала ранее, в фильме раскрыли характер Барда и их дружбу с Кузьмой. Также отлично показан главный персонаж. Зрители в картине могут увидеть черты Кузьмы – доброта, справедливость, умение выходит из трудных ситуаций. Кроме того, была добавлена замечательная сюжетная линия о сомнениях становиться музыкантом или нет, а также спешку успеть на концерт во Львов. Все это сделало картину динамичной и интересной.

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін"

Впрочем, это только субъективное мнение. Удачный или неудачный фильм – решать зрителям. Но мы советовали бы сходить на премьеру, чтобы ознакомиться с творчеством кинохудожников Украины и поддержать украинское кино.

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