"Я, "Побєда" і Берлін": вышел трейлер фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина

Уже с 21 марта 2024 года во всех кинотеатрах Украины стартует прокат долгожданной ленты "Я, "Побєда" і Берлін" по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина.

Съемка картины проходила в 2020 году в период жестких ограничений во время карантина. Премьера фильма была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату случилось полномасштабное вторжение.

Главные роли в фильме исполнили украинские актеры Иван Блиндарь, Мария Стопник, Владимир Гева.

Фото из фильма "Я, "Победа" и Берлин"

По сюжету обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на шестисотый "Мерседес", о которм давно мечтает, у известного коллекционера.

Фото из фильма "Я, "Победа" и Берлин"

Фото из фильма "Я, "Победа" и Берлин"

Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный сногсшибательными приключениями.

Кроме наличия интересного сюжета, у фильма удивительная музыкальная составляющая. Специально для фильма известные украинские топ-исполнители перепели 16 песен Кузьмы. Со временем все композиции планируют объединить и выпустить в составе специального музыкального альбома.

Также фильм имеет важную социальную миссию – львиная часть доходов от кинотеатрального проката будет направлена в Фонд Скрябина для защиты нашей страны.

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